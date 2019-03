Perhe

Pikkutyttö tuskastui äitiinsä kaupassa – ilmoitti näkemyksensä suureen ääneen koko kassajonolle



– olisko ollut 4 tuolloin – seisoi kaupan kassalla äitinsä kanssa, joka pyysi tyttöä hetkeksi jäämään siihen, kun äiti hakisi vielä jonkun asian ’ihan läheltä’. No äiti juoksi sitten siitä johonkin (lehden, kukkia, mitä lie hakemaan). Pikkuneiti kääntyi katsomaan ihmisiä jonossa takanaan ja totesi suureen ääneen ja teatraalisesti: ’Anna mun kaikki kestää!’”Kestettävä olilapseni (ehkä silloin 6 ja 4):’Meillä on äidinkieli ja isänkieli.’ (puhuivat kielistä suomi ja saksa)’Ja isänmaa ja äidinmaa’ ( puhuivat maista Saksa ja Suomi)’Entäs Amerikka?’ kysyin siihen väliin. Oli hetki hiljaista. ’Siellä ne puhuu englantia, ja se on muu maa’ sanoi sitten siihen vanhempi heistä. ’Niillä on ne ranchit, ja lehmätkin sanoo MUU’ sanoi nuorempi nyökkäillen.”Ulkomaamammakertoi kuulleensa eräässä perheessä olevan kaksoset. Kun kysyin lasten ikää, kertoja tiesi toisen olevan kolme, mutta toisen ikää hän ei tiennyt.”Ei oltu kerrottukuultu keskustelu Ilmarin, 8, ja äitinsä välillä. Äiti: ’Nyt nukkumaan, etkä sitten enää räplää tablettiasi ennen nukkumaan menoa, se saattaa aiheuttaa huonon yöunen ja painajaisia.’ Ilmari: ’Ei haittaa, minä tykkään painajaisista. Nehän on kuin katsoisi kauhuleffoja, joista ei tarvitse maksaa mitään!’”pieni elokuvafani?5, kysyi olenko palvelija, kun keräsin ukin olohuoneen pöydälle jättämän kahvikupin tiskipöydälle.”Mummilapseni olivat aika pieniä, sanoin heille esimerkiksi: ’Kiitos minulla on tarpeeksi töitä enkä ole sinun piikasi. Piian tehtävä voisi olla kulkea vain sinun perässäsi korjaamassa tavaroitasi, mutta kun ei ole piikaa, niin viepäs itse palapeli tästä pois nyt, legot legolaatikkoon ja autot autolaatikkoon.’ Muutaman vuoden kotona olon jälkeen palasin työelämään. Kerroimme lapsille, että meille tulisi (tänne Saksaan) suomalainen au pair, Pia nimeltään. Ihastuneena ja optimistisena lapsi kysyi: ’Onko se sitten se piika mitä ei ennen ollut?’ Vähän kauhistutti, mutta sain häneltä kyllä tämän ajatuksen perusteellisesti kitkettyä pois päästä ennen kuin Pia saapui.”Keskeltä Saksaaolivat hoidossa hiihtolomalla. Pienempi oli jo nukkumassa, kun sanoin 5-vuotiaalle, että nyt nukkumaan, mummo alkaa katsomaan rikossarjaa. Siihen 5-vuotias kysyi: ’Mitä siinä rikotaan?’EvaStina