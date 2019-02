Suomeen au pairina päätynyt lastenhoitaja antaa 4 ohjetta suomalaisille perheille – yksi asia pöytätavoissa ihmetyttää brittiä

Perhe

Suomeen au pairina päätynyt lastenhoitaja antaa 4 ohjetta suomalaisille perheille – yksi asia pöytätavoissa ih

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

4 eroa englantilaiseen perheeseen





3 yllätystä suomalaisesta perheestä

4 ohjetta suomalaisille perheille