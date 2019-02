Perhe

Taapero maksaa yli 200 euroa kuukaudessa, teini 500 euroa – paljonko rahaa lapsiperhe tarvitsee hyvään elämään

Alle kouluikäinen: 217 e/kk

Alakoululainen: 440–465 e/kk

Teini-ikäinen: 494–531 e/kk

Mitä kuuluu hyvään elämään?

Paljonko rahaa tulee?

Paljonko lapsiperheen pyörittäminen nykyään maksaa?Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskus on päivittänyt niin sanotut kohtuullisen minimin viitebudjetit, joista selviää, ”millainen on kohtuullisen minimin mukainen kulutustaso, jolla ihminen tulee toimeen, voi ylläpitää terveyttään ja kokee voivansa osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan tämän päivän Suomessa.”Summiin on laskettu mukaan lapsen ruokakulut, vaatteet, harrastukset ja muu vapaa-ajanvietto, liikkuminen (pyörä, bussikortti), hygieniatarvikkeet ja tietoliikennekulut. Isommilla lapsilla poikien budjetit ovat isommat kuin tytöillä, koska teinipojat syövät enemmän.Alle kouluikäisten summassa ei ole mukana päivähoitomaksuja, koska kaikki lapset eivät ole hoidossa ja maksut vaihtelevat. Omaa budjettia arvioidessa mahdolliset päivähoitomaksut on siis lisättävä summaan.Mikä sitten on kohtuullista? Se määriteltiin ryhmäkeskusteluissa, joihin osallistui eri-ikäisiä, eri elämäntilanteissa ja eri puolilla Suomea asuvia ihmisiä.Raati oli esimerkiksi sitä mieltä, että teinitytöllä täytyy olla varaa deodoranttiin ja kuukautissuojiin. Teinin perhe tarvitsee kannettavan tietokoneen, koska sitä vaaditaan viimeistään lukiossa tai ammattiopinnoissa.Jonkinlainen harrastuskin kuuluu yhteiskuntaan osallistumiseen. 7–17-vuotiaan harrastuksiin ja muuhun vapaa-ajanviettoon on viitebudjetissa varattu 54 euroa kuukaudessa. Sillä saa jonkin edullisen harrastuksen, mutta esimerkiksi soittotunteihin ja soittimeen tai urheiluseuran kausimaksuihin ja varusteisiin se ei riitä, ainakaan jos lapsi haluaa päästä joskus vaikka elokuviin.Jos perheessä on useampia lapsia, kuukausittain tarvittavat summat nousevat melkoisiksi. Helsingissä asuva viisihenkinen perhe, jossa on 10-, 15- ja 17-vuotiaat lapset, tarvitsee kohtuullisen minimin mukaisen arjen pyörittämiseen yli 4300 euroa kuussa. Muualla Suomessa, jossa asuminen on edullisempaa, summa on hiukan alle 4000 euroa kuukaudessa. Ilman asumis- ja liikennemenoja arkeen kuluu noin 2200 euroa kuussa.Yksinhuoltajavanhemman ja 10- ja 13-vuotiaat lasten perhe tarvitsee laskelman mukaan 2327–2647 euroa kuussa asuinpaikasta riippuen.Kohtuullisen minimin budjetteja on kiinnostavaa lukea rinnan toisen tuoreen selvityksen kanssa. Tilastokeskuksen uusimman tulonjakotilaston mukaan suomalaisten verojen jälkeen käteen jäävä mediaanitulo vuonna 2017 oli 2 070 euroa kuukaudessa.Mediaani tarkoittaa, että puolet väestöstä kuului talouksiin, joilla tulot olivat tätä pienemmät.Kun vertaa käteen jäävää mediaanisummaa yllä mainittuihin lapsiperheiden viitebudjetteihin, on helppo ymmärtää, miksi yhä useampi lapsiperhe hakee helpotusta harrastusmaksuihin tai rahallista tukea lukion tai ammattikoulun oppimateriaaleihin.Tilastokeskuksen raportista selviää myös, että kuilu hyvin ja heikosti toimeentulevien suomalaisten välillä kasvoi entisestään. Rikkaimman kymmenesosan tulotaso nousi 4,4 prosenttia vuodesta 2016 vuoteen 2017. Keskituloisten tulot kasvoivat 1,3 prosenttia, ja neljän pienituloisimman kymmenyksen tulot 1,2 prosenttia.Suurituloisimman kymmenyksen tulotaso oli kuusinkertainen pienituloisimpaan kymmenykseen verrattuna.