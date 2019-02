Perhe

Pikkutytön nukkeleikki sai yllättävän käänteen – poikanuken avausrepliikki jää soimaan päähän

4, sai joululahjaksi ensimmäisen poikabarbinsa. Uusi tulokas piti tietenkin heti esitellä tyttöbarbeille. Pojan eka repla oli: ’Mitä muijat, mikä boogie?’”Kurikan fröökynäon lasten suusta kuultu silmälaseista ilmaus ’näkimet’ ja nappikuulokkeista kuvaus ’salakorvaimet’.mattieri taidot. 3- ja 4-vuotiaat siskopuolet (nuorempi ruotsinkielinen) pohtivat taitojaan. 4-vuotias kehuskeli osaavansa laskea neljään ja laskikin yksi, kaksi, kolme, neljä... Tällöin nuorempi (vähän huono suomi) katsoi tyhjyyteen ja kuittasi: ’No mä osaan laskee pulkkaa.’”Vuosi ysiviisvanhemmat emme kuulu kirkkoon, mutta laitoimme nelivuotiaan poikamme seurakunnan leikkikerhoon, koska halusimme hänen saavan kavereita. Kun pojan mukana tuli usein piirroksia kotiin, kysäisin, että mitäs muuta te siellä kerhossa teette kuin piirrätte. Poika vastasi: ’Täti kertoo aina satuja Jeesuksesta.’”Totuus lasten suusta?sitten ystäväperheen kanssa kahvipöydässä poika, 5, kysyi minulta: ’Iskä miksi sulla on noi uurteet otsassa?’ No minä siihen, että kiinalaiset uskoo, että mitä enemmän uurteita otsassa on niin sitä viisaampi ihminen! Poika hetken mietittyään tokaisi: ’Iskä miksi sulla sitten on niitä?’”Maaselityttöä kastettiin ja puolet sukulaisista on ateisteja. Pappi tuli ja aloitti seremonian. Kaikki meni hyvin ja lapsi oli hiljaa, kunnes tuli kasteen vuoro. Pappi nosti kättään ja kun kummitäti laski lasta, kuului oikein selkeä ’eijeijeijeijeij’-huuto. No uusi yrittämä ja heti kun pappi meinasi kastaa, taas ’eijeijeijeij’. Kolmannella kerralla sai kastettua, mutta puoli salia oli syvästi järkyttyneitä ja puolet nauroi kippurassa.”Kataneepoikani kanssa televisiota. Sieltä tuli mielenkiintoinen ohjelma muinaisesta Egyptistä. Kuvan täytti suuri pyramidi, jolloin poikani (4 vuotta) ilahtui ja huikkasi kirkkaalla äänellä kädet ylhäällä: ’Leegolandi!!!’”Äiskälapsenlapsen kanssa katiskassa olleita särkiä, jotka sitten päästettiin menemään. Seuraavana päivänä tyttö pyyteli, että mentäiskö katsomaan, olisiko siellä taas niitä särkeviä kaloja.”Särkevä kala4-vuotiaan tyttäreni kanssa lähdössä päiväkotiin, ja huomautin hänelle, että saappaat ovat väärissä jaloissa. Tyttäreni kurkisti saappaita ja totesi: ’Sama se, pääsee niillä kuitenkin.’”Päivykkävaille 5-vuotias tytär taivasteli ukkosilman jyrähtelyitä ja kirkkaita välähdyksiä tokaisten kiinnostuksensa päätteeksi: ’Paljon salamii.’”Makkaraa taivaalla3-vuotiaalle tyttärelleni kuperkeikkaa sängyllä, ja hän oppikin sen ja sanoi: ’Katso isi, kumipeikko!’”Mb78näytettiin kuninkaallisia häitä, ja äiti kysyi Eijalta, 4, että aikookos Eija isona naimisiin. Tyttö mietti hetken ja tokaisi: ’Kyllä minä naimisiin voin mennäkin, mutta minä en jää sinne yöksi.’”Siinä kuulitteveljenpojan kanssa lumiukkoa toissa talvena. Totesin, että enää puuttuu nenä ja kävin hakemassa porkkanan. Poika ei laittanutkaan sitä nenää lumiukon päähän vaan ’hieman’ liian alas. Kysyin, että eikö nenä kuulu kasvoille. Poika vastasi: ’Ei kenenkään nenä oo noin pitkä.’”Hermanni3, kysyi mitä on ruokana ja vastasin, että poronkäristystä. ’Hyi, en tykkää kiristyksestä’ Julius vastasi.”Kiristystyttäreni, 3, kanssa menossa läheiseen pulkkamäkeen, kun matkalla vastaan käveli kaksi vanhempaa naishenkilöä. Tyttäreni tokaisi kirkkaalla ja kuuluvalla äänellä: ’Eiks niin äiti, että noi tädit ei voi enää saada lapsia, kun ne alkaa kuitenkin pikku hiljaa kuolemaan.’”Sirlis16 vuotta, kysyi veljeltään, 4 vuotta, miksi aina minua haukut kakkapyllyksi. Miksi et äitiä koskaan. Poika vastasi: ’Tarvitsen äitiä.’”Kolmen äitimuistelee aina naureskellen, kuinka minä 2–3-vuotiaana olin tuumannut, että: ’Äiti, mennään isikauppaan ja ostetaan uus isi, kun toi entinen on jo niin vanha.’ Isä oli tuolloin alle kolmekymppinen.”Tiina4, oli mummilavierailulla. Koska oli karkkipäivä, sai hän valita irtokarkkeja pussiin. ’Otan salminakkia ja hedelmäkarkkeja, koska äiti on sanonut, että minun pitäisi syödä enemmän hedelmiä.’”Mummeli 68v