Perhe

Runoilija Kai Nieminen ehti kotiin vain muutama tunti ennen vaimonsa kuolemaa

Loviisassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Vuonna 1979

Nyt sitä keramiikkaa myydään Teheranissa arvokkaana perinteenä. Se on Elinan väitöskirjatutkimuksen ansioita.

Elina Sorainen





Lähes





Saattohoito

Tajusimme, että hän oli sairas, kun hänen piti pysähtyä ylämäessä vetämään henkeä.

Viimeiset





Juuri

He olivat

Elina sanoi, että kaikki, mitä hän on halunnut elämässään tehdä, on tullut tehtyä.

Pyryttää





Japanilainen





Talon

68-vuotias





Eteenpäin