Isä vitsaili 3-vuotiaalle tyttärelleen perheen äidistä – äiti kuuli vessaan asti, kuinka tytär pamautti isälleen tyhjentävän vastauksen

Perhe

Isä vitsaili 3-vuotiaalle tyttärelleen perheen äidistä – äiti kuuli vessaan asti, kuinka tytär pamautti isälle

Kun

Olimme

Istuimme

Viime

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Isäni

Olin

Poikani

Sarjassa

Poikani

Osallistu!

poikani oli noin 4-vuotias, ajoimme Tukholman kuninkaanlinnan ohi. Kerroin, että siellä asuvat kuningatar ja kuningas. Poika mietti hetken ja kysyi, missä se paha noita asuu.”Tarja L.kotona koko perhe, ja kerrankin pääsin rauhassa vessaan. Pöntöllä ollessani kuulin, kuinka 3-vuotias tyttäremme kysyy isiltään: ’Missä äiti?". Isi siihen vastasi kiusoitellen, että äiti lähti. Tyttäremme samantien huokaisi ja vastasi: ’Meidän kai pitää ostaa uusi äiti.’”Korvattavissako?eilen perheuintivuoron jälkeen 4-vuotiaan kummityttöni, hänen pikkuveljensä ja ystävättäreni kanssa saunassa uimahallissa. 4-vuotias Sofia on nyt huomannut, että on olemassa sukupuolet ja luetteli sujuvasti, että Riikka-täti on tyttö, äiti on tyttö, Sofia on tyttö, meillä on pimppi. Eelillä on pippeli, joten hän on poika. Ylemmällä lauteella istunut vanhempi nainen kysyi leikkisästi, että entäs sitten iskä? Sofia pähkäili hetken huokaisten sitten, että iskä on päivystysvuorossa, koska hänellä on uni. Kummityttöni isä on siis lumiaurakuski.”Rvmperjantaina tulin kaupungista kotiin autolla 5-vuotiaan tyttärenpoikani kanssa. Hän on oppinut lukemaan ja innokkaasti lukee kaikki, mitä näkee. Matkan aikana takapenkiltä kuului, että mummi tuolla lukee KOFF. Vastasin, että siinä on ravintola, ja KOFF on olutmainos. Takapenkiltä kuului: ’Eikä ole vaan HIFK:n sponsori.’”HIFK fanin poika(yli 80 v) kertoi aina juttua koulukaveristaan Pohjanmaalla: Opettaja kysyi ’Minkälainen on maapallo?’, johon Iivari (ei ikää tiedossa) viittasi ja vastasi reippaasti: "veheriäänen" (= vihreä).”Veheriäänen maapallosilloin 4-vuotiaan pikkuveljeni kanssa ruokapöydässä ja juteltiin yhdessä siitä, kuinka sisko lähtee rippileirille seuraavalla viikolla, ja mitä kaikkea hauskaa siellä tehdään. Lopuksi kysyin veljeltä aikooko hän sitten isona mennä rippikouluun. Veljen suusta tuli terävä vastaus: ’En kyllä aio, sitten kun mä oon iso mä meen parkour-kouluun!’ Vastaus oli selvä, eikä siitä ole puhuttu sen jälkeen.”Tulevan parkkourmiehen sioli pienenä kova puhumaan ja keksi omia sanoja. Kerran pyysin häntä pitelemään voiveistä kädessään. Hetken kuluttua hän sanoi, että ’minä en jaksa enää käsittää tätä’ ja pani veitsen pois. Kun hän siivosi, hän oli puhtaaja, ja meidän vene oli hänen mielestään keikkuisa.”Kotiäiti29uusia ilmaisuja. Pikkupoika totesi rikki menneestä lelustaan: ’Se on särki, eikä sitä voi ehjätä.’”Maija(olisiko ollut 4-vuotias, en muista) ei pitänyt mandariineista ja tuumasi niitä palasia lautasellaan katsellen: ’Äiti sä laitoit mulle 6 vitamiinia, eikä ne mulle maistu, mutta mä syön kertanielulla.’ ’Kertaheitolla’-sanan oli varmaan kuullut.. Nyt hän tarkoitti yhden mandariinilohkon nielaisemista purematta, toisensa jälkeen. Ja niin kuin usein käy, perheeseemme jäi sanonta ’kertanielulla’, jota käytettiin varsinkin silloin, kun jonkun lapsen oli otettava lääkettä.”Mummipeikko