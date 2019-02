Perhe

”No synnytä sitten, ei tämä mikään hotelli ole” – suomalaisbloggaaja listaa kätilöiden tylyimmät letkautukset

”Ei, ei satu, muuten vain nojailen seinään”

Oletpas jaksanut pitkään kotona ensisynnyttäjäksi, ei ihme että sattuu.

”No synnytä sitten!”

Kätilö ilmeisesti yritti tsempata minua, mutta kyseisen mantran hokeminen loppui kuin seinään.

Perhepeti sen olla pitää

Tule lähemmäksi, sinun vauvasihan tämä on!

”Ei tämä mikään hotelli ole”

Kun kehtasin tiedustella mahdollisuutta siirtoon toiseen huoneeseen, sain kuulla tuon ihanan letkautuksen.