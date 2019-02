Perhe

Pikkupojan tarkka havainto äidistä toi totuuden esiin – myös sisko sai osansa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Osallistu!

oli noin 11-vuotias, kun sukulaistilalle tuli uusi vävy. Tilalla oli eletty aina hyvin tarkasti ja omaisuutta oli kertynyt, ja tulevan vävyn maine oli tuhlaava. Mieheni kerran sanoi, että niinhän se aina menee, että yksi sukupolvi kerää ja toinen menettää. Poikamme vastasi siihen, että kai hänkin sitten joutuu keräämään.”tuhlaajapoikakai noin 4-vuotias, mummolassa päivällispöydässä. Ruoan kanssa oli keitettyjä porkkanoita, joita mummo patisti syömään sanoen, että porkkanat auttavat näkemään paremmin pimeässä. Maistelin muutamaa ja julistin: ”En tykkää tätä syödä, minä käytänkin sitten vaan fikkaria!”terveellistä?poikani tokaisi yhtenä iltana istuessamme sohvalla aamuvuoron jälkeen: ”Isosisko on kiukkupussi ja äiti on silmäpussi.”Eininallekun pojanpoikani näki nuoruudenkuvani, jossa olin todella ruskea, hän kysyi, miksi Mami olet laittanut huulipunaa joka paikkaan.”Mamiolivat pyhäkoulussa. Pyhäkoulun opettaja kysyi, kun oli aikansa puhunut, kuka haluaa mennä taivaaseen? Porukassa oli pitkään hiljaista, kun yksi tyttö viittasi. Opettaja sanoi, no Piia, kerro mitä haluat sanoa. Kyllä minä haluan, mutta äiti sanoi, että pyhäkoulusta suoraan kotiin.”jokkeTukholman risteilyllä 4-vuotiaan poikani kanssa. Kävimme kylpyläosastolla, jonka saunan oveen oli laitettu ohjeet: bikinien kuva ja ruksi päällä. Poikani huomasi kuvan ja totesi, että tänne saunaan ei saa tuoda tissejä.Reissulaiset