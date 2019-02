Perheenäiti ahdistui kehossaan ja kirjoitti päiväkirjaan, ettei voi olla enää nainen – nyt Susi Nousiainen on lapsilleen isä

Perhe

Perheenäiti ahdistui kehossaan ja kirjoitti päiväkirjaan, ettei voi olla enää nainen – nyt Susi Nousiainen on

Nousiaisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mystinen ahdistus vaivasi jo lapsena – raskaus mullisti ajatukset









Vaatekaapin sisältö meni uusiksi



Lapsille kertominen pelotti





Välit entiseen puolisoon jopa veljelliset

Isä kaipaa äitiydestä yhtä asiaa



Peilistä katsoo nykyään hyvännäköinen tyyppi