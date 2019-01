Pikkupoika puolusti isää äidin syytöksiltä – yksi tulinen tiuskaisu lopetti riidan kuin seinään

Perhe

perheineen oli käymässä. Pikkutyttö, silloin kolmevuotias, auttoi mielellään keittiössä kattaen pöytää. Äitinsä kurkkasi ovesta ja kauhistuen lautasen kantajaa alkoi heti kiellellä. ’Ei tartte neuvoo kun toinen jo tekee’ kuului topakka vastaus. Tämä lause jäi perheeni käyttöön, toimii!”Isotätititipikkuneitini oli päiväkodissa oppinut näitä ’sivistyssanoja’. Tuli kokeeksi veetä ja peekeettä. Tokaisin noin kolmevuotiaalle neidille, että meidän kodissa ei tämmöistä käytetä, kun ei äiti ja isikään käytä. Lupasin, että omassa asunnossaan saa tehdä isona mitä haluaa. Neiti vastasi: ’Puhun lumia, kun oon ito.’ Tämä sopimus piti. Ei tosin juuri nytkään käytä.”arja6 vuotta, kaatoi lopun mehun tiskialtaaseen. Mummi sanoi: ’Ei saa kaataa hukkaan!’ Jani tähän: ’Eiku mä kaadoin viemäriin.’”Mamajokunen vuosi sitten koko perheen lomalla, jonne lähtivät myös vanhempani. Poikamme oli tuolloin noin 3-vuotias. Eräänä aamuna olimme lähdössä aamupalalle, ja lähtö jostain syystä hieman kesti. Tähän poikamme tokaisi: ’Minä lähden mummon huoneeseen, mummolla ei kauaa kestä kun laittaa vaan tekarit suuhun ja eikun menoks.’”Hanskisiirtyivät äitiyslomani aikana kuin huomaamatta minulle, ja niiden hoitamisesta tuli sitten riitaa työelämään siirryttyäni. Kerran meillä oli taas kiivas keskustelu ko. asiasta keittiössä ja ärähdin isukille, että kun et sä polonen osaa edes ruokaa laittaa. Noin 4-vuotias poikamme, Ville Vallattoman kaksoiskappale, riensi isänsä viereen silmät kiukusta salamoiden ja tiuskaisi minulle, että osaahan se. Suuresti hämmästyneenä kysäisin, että mitä muka. Poika ei kunnolla osannut sanoa ärrää ja sieltä tuli topakka, todella vihainen vastaus: ’No mikrrrrrokaurrrjrrrapuuurrrroo.’ Riitapukarit vilkaisivat toisiinsa ja repesivät hervottomaan nauruun. Eipä se ruuanlaittotaito siitä ole juuri kehittynyt, vaikka tapauksesta on yli 30 vuotta...”Kätevä kokkikolmannen luokan kokeessa kysyttiin Suomen päävientituotetta. Vastaus: Salmonella.”Kerttu5-vuotias poikani pohti mummun hautajaisten jälkeen: ’Miten minä oikein voin sinne taivaaseen mennä, kun minulla on tämä korkeanpaikankammo!’”Tiuli3-vuotias tyttäreni keksi omia sanoja, jos ei muistanut mikä oli oikea sana. Olimme äitini luona käymässä, eikä tyttö yltänyt hyllyn päällä olevaan leluun, joten sanoi mummolle: ’Mummu, yllätä minut.’ Sama neiti menee talvella ’hiihtimillä’ eteenpäin.”Pikkuemännän äitee