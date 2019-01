Perhe

Nämä asiat huolestuttavat vanhempia – asiantuntijat ovat huomanneet uuden ilmiön

Näin vanhempien kysymykset ovat muuttuneet





Tällaisia kysymyksiä vanhemmat esittävät:

Miten saan lapseni ajoissa nukkumaan? Miten saan lapseni lopettamaan pelaamisen tai leikkimisen? Miten saan lapseni syömään pöydän ääressä ja pukemaan? Miten saan lapseni lukemaan? Onko lapseni normaalisti kehittynyt vai onko hänellä jokin häiriö, joka pitäisi tutkia tarkemmin? Mitä apua ja tukea lapsi tarvitsee, jotta hän pärjää paremmin koulussa? Miten jaksaa vanhempana itse paremmin? Miten hillitä omat hermot arjen tilanteissa? Aiheuttaako jokin tapahtuma, kuten vanhempien ero lapselle trauman? Miten lasta voi tukea vaikeissa elämäntilanteissa ja perheen kriiseissä, jotta hän ei vaurioituisi? Miten pikkulapsivaihe kuormittaa parisuhdetta? Voiko oppimisvaikeus tai erityisvaikeus vaikuttaa myöhemmin lapseni tulevaisuuteen? Miten rajata lapseni sosiaalisen median käyttöä? Miten lapsi pärjää sisarus- ja kaverisuhteissa ja ylipäätään elämässä? Miten lasta tai lapsen käytöstä voi muuttaa sopeutuvammaksi?