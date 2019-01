Tuomas jakaa vaimonsa kanssa palkan ylityökorvauksineen – perheenisä listasi yhteisen pankkitilin hyvät ja huonot puolet

Perhe

Tuomas jakaa vaimonsa kanssa palkan ylityökorvauksineen – perheenisä listasi yhteisen pankkitilin hyvät ja huo

Ratkaisu toimiva ”köyhien vuosien” ajaksi

1. Vedonlyönti vaikeutunut

2. Puolison kuolema voisi olla myös rahallisesti katastrofi

3. Palkkalisät paljastuvat armotta myös puolisolle

4. Rahankäytöstä oltava samanlainen ajattelutapa

5. Oma säästösuunnitelma unohdettava

6. Syyllisyyden tunne

Näin Rytkyn perhe onnistuu elämään pienemmillä tuloilla