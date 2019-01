Kaupungilla tuli vastaan äidille tuttu mies – pikkupojan sanat miehen mentyä saattoivat olla isälle melkoinen yllätys

Perhe

Kaupungilla tuli vastaan äidille tuttu mies – pikkupojan sanat miehen mentyä saattoivat olla isälle melkoinen

oli huono päivä, kritiikkiä tuli asiasta kuin asiasta. Lopulta 7-vuotias poikamme tuli keittiöön ilmoittamaan: ’Kyllä sun äiti olisi pitänyt valita toinen ukko.’”Niimpämuuttaneet kerrostalosta omakotitaloalueelle. Kuljin 2- ja 4-vuotiaideni kanssa ensimmäistä kertaa ohi talon, jonka pihassa oli paljon omenapuita ja punaisia kaneliomenoita maassa. Lapseni huudahti: ’Kato äiti, tuolla on noin paljon mansikoita!’ Puun takaa tulikin ystävällinen setä, joka sanoi, että ei nämä lapsikulta ole mansikoita, vaan omenoita. Laittoi meille kassillisen omenoita, ja sen jälkeen meillä olikin yksi tuttu siellä kylällä ja omenoita myös. Jouluna leivoin kakun ja lähdimme viemään kakkua kiitokseksi omenoista. Vaan sokeritauti oli este siihen aikaan, 40 vuotta sitten, kakun syömiselle. Kotona sitten isälle piti kertoa, että mies ei voinut syödä sitä, kun oli kakkutauti.”Mummu 704-vuotiaana iltapesulle mennessään otti kalsarit jalastaan, kurkkasi kalsareihin ja tokaisi: ’Isi mulla on tullut likainen pieru!’”Tupla JKterveydenhoitajana ja luonani kävi myös lääkefirmojen edustajia. 7-vuotias poikani oli tullut työpaikallani käymään juuri, kun perusvoiteita edustava mies kertoili tuotteista. Poika istui nätisti ja hiljaa kuunnellen. Seuraavana päivänä olimme kaupungilla – poika, isänsä ja minä – kun edustaja tuli vastaan ja tervehti tuttavallisesti. Mieheni kysyi vähän kiukkuisesti, kuka tuo mies oli, jolloin poika vastasi iloisesti: ’Sehän oli se äidin rasvamies.’”Hoitsukassajonossa oli äiti pikkutytön kanssa hääsukkanauhaostoksilla. Tyttö tokaisi äidille kovaan ääneen, että säästetään nuo sitten seuraaviinkin häihin.”Mummu jonostalapsenlapseni odotti, että saan kahvini juotua ja ryhdyn leikkimään hänen kanssaan. Pari kertaa kysyi, miten kauan kahvinjuonti kestää, ja kun tarkkaa vastausta ei saanut, ehdotti: ’Tehdäänkö mummi niin, että lasken kolmeenkymmeneen ja sitten leikitään!’ Tähän lapsen isä, poikani: ’Älä sinä kiristä mummia!’ Johon lapsi loukkaantuneena: ’Minä EN kurista mummia!’”Mummipeikkooli tulossa ruokavieraita syömään, ja siinä kiireessä keittiössä tuskailin ajan puutetta. Siihen poikani, silloin 3, totesi: ’Hyvä rouva, taidatte olla hieman vaikeuksissa.’ Nyt jo 25-vuotias, mutta nauramme usein hänen letkautukselleen.”Ippatämä joku itsepalvelukoti?’ kysyi 5-vuotias tyttönen, kun isä pyysi nostamaan pyyhkeen keittiön lattialta.”Mummikissakahvihuoneeseen tuli viisivuotias Perttu-poika isänsä kanssa. Katseli hetken ja totesi: ’Onpa täällä paljon naisia ja muutama ihminenkin.’”Vihtori2-vuotias tyttö halusi muumitikkarin. Pengottiin kaupassa laatikkoa, ja Nipsu-tikkari tuli valituksi. Neiti ei vain osannut sanoa Nipsu. Silmät pyöreinä neiti hihkaisi kovaan ääneen: ’Vittu-tikkali.’”Hymyhuulilla4 v. oli mummilla hoidossa. Vilkas tenava kun on, niin mummi ei meinannut millään jaksaa mukana ja istui sohvalle huilaamaan. Ilari tuli viereen, katsoi mummia ja kysyi: ’Loppuko patterit, vai...’”Hilkka-mummi