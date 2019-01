Perhe

Silittäminen lievittää vauvan kipua – voi toimia kipulääkkeenä

Silitys ja kosketus voivat toimia kipulääkkeinä vauvoille esimerkiksi pistoksen yhteydessä, tuore tutkimus osoittaa. Silittämisen suotuisat vaikutukset on havaittu aiemminkin.Nyt julkaistussa tutkimuksessa 32 vauvaa satunnaistettiin joko silitysryhmään tai verrokkiryhmään, joka ei saanut kivunlievitystä verinäytettä otettaessa.Tutkijat selvittivät vauvojen reaktioita aivosähkökäyristä, ja ne osoittivat silitysryhmäläisten reagoivan kivuliaaseen toimenpiteeseen selvästi vähemmän. Kivun aiheuttama irvistys oli myös silitysryhmässä lyhyempi.Silityksen vaikutuksia on selvitetty myös Suomessa, ja tulosten perusteella silitys aktivoi vauvojen tunnekeskuksia jo pian syntymän jälkeen. Silityksen vaikutukset välittyvät ihosta tietyn myeliinittömän CT-hermosolutyypin avulla. Solut aktivoituvat, kun silitysnopeus on 3–10 cm sekunnissa.Tutkimus julkaistiin Current Biology -lehdessä.Vauvojen kivunlievityksessä usein käytetään suuhun annettava sokeriliuosta, mutta etenkin keskosvauvat hyötyvät myös vanhempien käsikapalosta, joka on todettu yhtä tehokkaaksi kuin paljon käytetty glukoosiliuos. Keskosille ja pienille vauvoille sylihoito on jopa turvallisempi, sillä keskosvauvat eivät usein pysty nielemään kunnolla.Vauvojen kivunlievitys on tärkeää, koska toistuvat kivut saattavat häiritä lapsen kehitystä ja tehdä vauvasta kipuherkän. Puolentoista vuoden ikään mennessä vauvoille voidaan antaa jopa 15 erilaista pistosta.