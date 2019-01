Perhe

Äiti toi kotiin jatkuvasti uusia miesystäviä – lapsi meni täysin ymmälleen ja kysyi hämmentävän kysymyksen

Miehiä ravasi kotona tiuhaan tahtiin – kumppanit vaihtuivat puolen vuoden välein

Meillä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lapsipuoleni





Tunnen

Tuttavan

Olin

Äidin tapa vaikutti – ei samaa esimerkkiä omille lapsille

Vanhempani

Äitini

Minulla





Vanhemman päätös – uusi kumppani ei pääse lasten eteen helposti

Minulla

Itse

Faija