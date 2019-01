Tuohtunut Facebookin lastenvaatekirpputorin ylläpitäjä lataa suorat sanat äitien käytöksestä: ”Anna minun kaikki kestää”

Perhe

Myyjä odotti ostajaa turhaan puolitoista tuntia

Myös positiivista: ”Rakas kokoontumispaikka”

Nykyään pieneksi jääviä lastenvaatteita ei tarvitse kiikuttaa perinteisille kirpputoreille saakka.Myös Facebookissa on kymmeniä lastenvaatekirpputoreja, joissa käytetyt vaatteet vaihtavat omistajaa helposti myynti-ilmoitusten kautta.Enimmäkseen äideistä koostuvissa ryhmissä on jopa kymmeniä tuhansia jäseniä ja suosituimpiin kirppariryhmiin tulee päivässä jopa yli 50 myynti-ilmoitusta.Ylläpitäjillä riittäkin tekemistä vahtiessaan, että kaupat syntyvät sovittuja sääntöjä noudattaen.Välillä tehtävä käy liian rankaksi.Erään suositun lastenvaatekirpputoriryhmän ylläpitäjä kertoo olevansa täysin kyllästynyt rooliinsa äitien käytöksen vuoksi. Ylläpitäjä paljasti viisi kirppariryhmien ”äitityyppiä”, jotka saavat hänen hermonsa kiristymään.Ylläpitäjää ärsyttää erityisesti se, että vain merkkivaatteita myyvillä lastenvaatekirpputoreilla julkaistaan jatkuvasti sääntöjen vastaisesti myynti-ilmoituksia myös halvempien vaateketjujen tuotteista.– Miksi? Tuntuu niin raivostuttavalta, kun ihmiselle ei mene jakeluun, että H&M ei ole merkkivaate.Ylläpitäjien tehtävänä on poistaa ryhmään kuulumattomia myynti-ilmoituksia.– Poistan julkaisut, joissa mainostetaan esimerkiksi imetysliinoja, ”rättejä”, puklukamaa ja kestovaippoja.Ylläpitäjän mukaan äidit ilmiantavat toisiaan ahkerasti.– Esimerkiksi, jos sama myyjä myy kahdet uudet toppahanskat, niiden on pakko olla varastettua tavaraa, sillä kellä nyt olisi kahdet hanskat hintalapuilla varustettuna?– Anna minun kaikki kestää. Kellä ei ole joskus hutiostoja.Ylläpitäjällä on myös itsellään kokemusta lastenvaatteiden myymisestä Facebookin kirpputoreilla. Kun vaatteen laittaa myyntiin halvalla, inboxiin saattaa kolahtaa 50–80 viestiä alta viiden minuutin.Vaate myydään sääntöjen mukaan ensimmäisen varauksen tehneelle.– Postauksen alle tulee joltain AV, joka tarkoittaa alustavaa varausta. Tämä varauksen tekijä ei vastaa viestiin vuorokauteen ja inboxiin satelee samaan aikaan viestiä viestin perään: ”Haloo, onks tää viel myynnissä, haen heti, vastaa!”– Ja ei, en voi myydä jonon ohi, sillä joku laittoi jo sen AV:n!Vaatteiden halvat hinnat saavat äidit usein myös epäileviksi. Ylläpitäjä kertoo, että äidit pommittavat myös kysymyksillä, voiko myynnissä oleva merkkitoppahaalari maksaa oikeasti vain 10 euroa.– Voi, voi ja voi, koska siitä halutaan eroon!Ylläpitäjä nostaa esille myös yhden, erityisesti harmaita hiuksia aiheuttavan äitigenren: äidit, jotka myyvät vaatetta euron edullisemmin, mitä se on maksanut kaupassa uutena.– Myynti-ilmoituksessa pienen tytön kukkabodya kuvaillaan ”ihanuus, ei pesuhaituvaa, uudelle pikkuprinsessalle mahtava, upea body” ja loppuun kasa erilaisia hymiöitä. Ja jep, euron halvemmalla kuin kaupassa.Käytös saa ylläpitäjän täysin raivoihinsa.– Nyt lähinnä vitsi koko homma.Ylläpitäjä kertoo myös hieman hämmentävän seikan äitien käytöksestä Facebookin lastenvaatekirpputoreilla.– Perus hommahan on, että kun haluat vain nimen näkyviin ja nostattaa statustasi, laitat helvetin hintaisiin lastenvaunuihin AV:n. Kaikki näkevät, että vau, tuolla on varaa ostaa nämäkin rattaat, kunnes varaajalta tulee lisäkommentti ”kysyn mieheltä”.– Millaista miestä kiinnostaa, minkä väriset lastenrattaat ovat? Siis näytä se mies, joka on kiinnostunut jonkun työntöaisan naarmusta. Eiköhän nainen ole hyvin tietoinen, kuinka paljon vaunut saavat maksaa, mutta ei, pakko laittaa se varaus ja kysyä mukamas mieheltä, närkästynyt ylläpitäjä ihmettelee.Haastattelimme myös muita lastenvaatteita ja tarvikkeita myyvien ryhmien ylläpitäjiä.Eräs Facebookin lastenvaatekirpputorin ylläpitäjä kertoo, että eripuraa saattaa syntyä siitä, ettei tuote olekaan vastannut myyjän antamia tietoja tai poikkeaa muuten ostajan olettamasta.– Ryhmästä poistetaan henkilöt, jotka rikkovat sääntöjä toistuvasti. Huijaaminen tuntuu olevan valitettavan yleistä.Yhden suositun ryhmän ylläpitäjä puolestaan kertoo olevansa yllättänyt siitä, miten paljon ihmiset tekevät nykyään ohareita.– Monissa tapauksissa on voitu sopia jo tapaamisaika, eikä sinne sitten ilmestytä koskaan tai vastata viesteihin.Ylläpitäjä kertoo törmänneensä useisiin tilanteisiin, joissa myyjä on odotellut kauppakeskuksessa jo toista tuntia, eikä ostaja ilmesty paikalle.– Itselleni kävi myyjänä niin, että ostaja oli 1,5 tuntia myöhässä ja hän ilmoitti tästä vasta oltuaan jo tunnin myöhässä.Vaikka sääntöjen rikkojia riittäkin, kertovat monet ylläpitäjät, että kaupankäynti sujuu pääasiassa sujuvasti ja mukavissa merkeissä. Ryhmien ylläpitäjillä oli kertoa äideille tarkoitetuista ryhmistä myös paljon positiivisia asioita.Lastenvaunuille tarkoitetun kirppariryhmän ylläpitäjä kertoo, että ryhmässä vallitsee hyvin positiivinen henki.– Lastenvaunut ovat monille ihana harrastus. Ryhmästä onkin tullut tärkeä ja rakas kokoontumispaikka monelle.Millaisia kokemuksia sinulla on Facebookin kirpputoreilta? Keskustele kommenteissa!