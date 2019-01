Perhe

Pikkupoika kurkki äidin kaula-aukkoon – tahattoman tökerö kommentti naurattaa äitiä edelleen





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Osallistu!

oli kaksi isoa koiraa, jotka tykkäsivät olla säällä kuin säällä ulkona. Kerran olin 6-vuotiaan tyttöni kanssa saunomassa kotona, ja lähtöä tehdessäni huomasin, etten ollut muistanut ottaa pyyhettä mukaan vaatehuoneesta. Joutuisin vettä valuvana sen hakemaan ja päivittelin asiaa. Tyttäreni kommentoi samantien spontaanisti kirkkaalla äänellä: ’Ravistele ittes!’”Koiranlaillakanssa kaupassa. Lihatiskillä oli rouva turkki päällä, johon lapsikultani sanoi: ’Äiti kato, karhu.’Rapujuuri 2 vuotta täyttäneelle pojanpojalleni, että kohta on joulu ja tuodaan kuusi sisälle ja laitetaan siihen valot ja koristeita. Kotona hän oli sanonut, että Mamilla on kotona hevonkuusi.”Mamipoikani oli saanut isältään avaimenperän, johon sai valon. Aamulla vaatetin poikaa hoitoon lähteväksi. Istui sylissä, levitti kaula-aukkoani ja tuikki sinne valolla. Kun kysyin, mitä hän siellä näkee, niin vastaus tuli tomerasti: ’Pelkkää vanhaa tavaraa.’ Huvittaa vieläkin, kohta 15 vuoden päästä.”Vanhan tavaran omistaja3 v. oli loppiaisena kylässä meillä. Oli kaapista löytänyt serpentiinejä ja ripusteli niitä kaapin koristeeksi samalla toistellen: ’Joulu tulee, joulu tulee!’”Pääskynenpenkkaripäivänä matkusti bussilla äiti lastensa kanssa. Äiti kertoi olleensa itsekin joskus kuorma-autossa heittelemässä karkkeja, johon piltti ihmetteli: ’Miks ette itse syöneet niitä karkkeja?’”Stadissateininä kaverini kanssa ulkoiluttamassa äitini nyt jo edesmennyttä valkoista, pitkäkarvaista kissaa. Kissamme istui erään vilkkaan kävelytien varressa olevalla kivellä ja rauhassa katseli ohikulkijoita. Tiellä käveli äiti noin 5-vuotiaan tytön kanssa ja kissamme huomatessaan tyttö huusi: ’Äiti katso! Iso valkoinen olava!’ Kyllä siinä äidilläkin näytti olevan vaikeuksia naurun seasta selittää, että ei se orava ole vaan kissa.”Orava vaikko kissasiskoni tyttären 10-vuotissynttäreillä, ja tarjolla oli kakkukahvien lisäksi sipsejä. Istuin korkealla keittiöjakkaralla ja napsin sipsejä suuhuni. Synttärisankari katsoi minua silmät suurina ja sanoi: ’Näyttää tosi oudolta, kun vanha ihminen syö sipsejä.’Elmeritär, 52 v.oli noin kymmenvuotias, kun odottelimme jäähallin läheisellä pururadalla luistelutunnin alkamista. Joku oli heittänyt kivellä opastaulun lasin hajalle. Totesin, että nuoriso on varmaan taas ollut asialla. ’Siis pojat’ korjasi tyttäreni. Kysyin, miksi arvelet että kyseessä on juuri poika. Vastaus oli: ’Et kai sä kuvittele, että kukaan tyttö tekis jotain noin typerää.’”Mot(2 vuotta) kiukutteli minulle kovin, eikä mikään juttu onnistunut. Hetken kuluttua hän tuli hymyilevänä luokseni ja sanoi: ’Äiti, minä paranin jo kiukusta!’”Pääskynen4-vuotiasta pikkusiskoani siivoamaan jälkensä. Hän vastasi: ’Kyllä, teidän kansleriutenne.’ Jälkeenpäin selvisi, että sitä sanaa oli käytetty My Little Ponyssa.”Jep