Raskaana tupakoinut Henna kohautti tv:ssä syksyllä – näin teiniäidillä menee nyt: ”Tuntuu kuin olisin kahden lapsen yksinhuoltaja”

Kohautti tupakoinnilla raskaana ollessaan

Toisenlaiset teiniäidit special alkaa 3. tammikuuta Ruudussa.Ohjelman ensimmäisessä jaksossa kuulumisiaan kertoo Henna, joka kokee lapsiperheen arjen pyöritysvastuun kaatuvan pelkästään omille harteilleen.Henna kokee, että miesystävä Remo ei ymmärrä vastuutaan lapsiperheen isänä.– Sillä ei mene päähän, että se on isä, sillä on vastuu. Sen täytyy tehdä joitakin asioita, jotka eivät ole mieluisia, Henna sanoo.– Kaikkein vaikeinta tässä on ollut se, että Remo ei osaa olla niin vauvan kanssa. Mä oon joutunut patistelemaan sitä, että olis enemmän sen kanssa.Henna täräyttää, että miesystävä tuntuu toiselta huollettavalta.– Musta on tuntunut nyt kuukauden ajan siltä, että olisin kahden lapsen yksinhuoltaja. Toinen on teini-ikäinen ja hoitaa joitakin askareita, ja toinen on vauva, hän vuodattaa.Lokakuussa esitetyssä Toisenlaiset teiniäidit -jaksossa Henna kohautti tupakoinnillaan raskausaikana. Nuorta äitiä harmitti, että tupakoinnista huomautellaan.– Viime lääkärikäynnillä turhautti, kun kätilö rupesi jauhamaan koko ajan samaa siitä, että pitäisi lopettaa tupakointi. Minulta pääsi itku, koska minua turhautti niin paljon. Tiedän, ettei se ole hyväksi vauvalle, mutta tarvitseeko sitä sanoa joka ikinen kerta. Yritän parhaani, Henna sanoi jaksossa turhautuneena.Tupakoiva odottaja sai osakseen myös arvostelevia katseita.– En tykkää siitä, että ihmiset tuijottavat, että myrkytät lapsesi. Tuossa on kaksi naista, jotka työntävät lastenvaunujaan ja katsovat minua aika äkäisesti, raskaana oleva Henna sanoi jaksossa kihlatulleen Remolle parin ollessa ulkona tupakalla.– Minua ei kiinnosta, mitä muut ajattelevat. Se on sun elämäsi, Remo vastasi.Hennalla on taustallaan rankka nuoruus ja huumeiden käyttöä. Tulevasta lapsestakin tehtiin alustava lastensuojeluilmoitus jo raskausaikana. Nykyään Henna katuu huumekokeilujaan.Viiden minuutin mittaiset Toisenlaiset teiniäidit special -jaksot ilmestyvät katsottavaksi Ruutuun torstaista maanantaihin 3.1. alkaen. Koostejakso nähdään Livillä ja Ruudussa tiistaisin 8.1. alkaen.Ilta-Sanomat ja Ruutu kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.