Perhe

Pikkutyttö pani häirikkörouvan hiljaiseksi muutamalla sanalla – jäätävä kuitti veti isän ylpeäksi





oli 3-vuotias, kun meillä oli muurari tekemässä takkaa noin viikon ajan. Muurari oli sellainen vähäpuheinen mies, mutta taisi hänkin hieman hymyillä, kun poika reippaasti reppu selässään kerhoon lähtiessä toivotti tälle kuuluvasti: ’Hyvää kerhopäivää, Rane!’”Muurarin kaverinoin 5-vuotias. Kävelimme setäni kanssa pururataa pitkin ja olin huomannut, että siellä menee myös paljon muurahaisia. Kävellessäni vedin perässäni monioksaista risua tehdäkseni muurahaisille kulkureittejä. Vastaamme tuli lenkkeilijä, joka pysähtyi kysymään, miksi vedän risua perässäni. Tokaisin kysyjälle: ’Teen mulkuille polkuja.’”Polun tekijäpikkutyttö ihmetteli, kun isä tuli aina välillä käymään kotona. ’Kuka toi mies on kun aina meillä välillä käy nukkumassa?’ Rekkakuski oli ostanut itselleen auton, jota vaimo sai tietysti käyttää. Tuli taas kerran kotona käymään, sanoi vaimolle, että mene käymään talleilla. Pikkutyttö sanoi napakasti: ’Äitin autoa et sitten ota.’”jokkekaupassa tyttäreni kanssa ja opettelimme lausumaan sanaa allerginen. Paikalle ilmaantunut vanhempi rouva ryhtyi kehumaan tytärtäni maireasti hyvästä lausunnasta. Tyttäreni katseli häirikköä paheksuen ja vastasi hetken kuluttua hitaasti ja kuuluvasti: ’Minä olen allerginen sinulle.’”Ylpeä isä, 5, totesi joulupukista: ’Ei toi ole oikea, sen sisällä on ihminen.’”Ekijo aikuinen siskonpoikani oli viisivuotiaana tottunut pitkiin automatkoihin maalle. Tulin siskoni ja hänen poikansa mukana maalta kaupunkiin päin. Alkumatkasta lohduttelin poikaa, että pitkä matka edessä, mutta kyllä me jaksetaan matkustaa. Poika lohdutti puolestaan minua: ’Kyllä se siitä, äiti vaan painaa jalalla kaasua.’”Nilkka suoraksi :)käymässä 2-vuotiaan tyttäreni kanssa enollani. Tädilläni oli avonainen pusero, ja kun hän kumartui nostamaan tytärtäni syliinsä, kuului kommentti: ’Pylly näkyy!’”Äitimehisja tuttavapariskunta olimme parkkeeranneet autot vierekkäin keulat jalkakäytävää kohti. Seisoimme jalkakäytävällä keskustelemassa, ja suuri rottweilerini oli tullut istumaan kuskin penkille niin kuin se aina tekee, kun jää autoon yksin. Perhe käveli ohi, ja noin viisivuotias tytär katseli vakavana koiraa ja kysyi isältään koiraa osoittaen: ’Iskä, onks toi ajokoira?’”Kortiton koirapoikani kanssa menimme uimahallin saunaan. Lauteilla istui yksin isorintainen, rehevän muotoinen naisihminen. Kun avasin oven, poikani sanoi, että ’vitsi mitkä pomppulat’. Löylyt jäi ottamatta ja ovi suljettiin.”Äiti4-vuotiaalle tytölleni, että joku päivä hänestä kasvaa nainen. Tyttö vastasi: ’Tai akka.’”Mikkojoulu serkuilla kylässä. Sitten ruokapöydässä 3-vuotias serkkuni sanoi hassulla äänellä äidilleen, mitä halusi syödä. Tämän jälkeen tokaisi meille: ’Minä olen sellainen hulihuppa.’ En tiedä mitä tuolla sitten tarkoitti, mutta varmaan liittyi siihen hassuun ääneen.”Serkku