Vaimon sisko tuli omilla avaimilla sisään pahimmalla mahdollisella hetkellä – siitä alkanut tapahtumaketju hakee vertaistaan

Perhe

Vaimon sisko tuli omilla avaimilla sisään pahimmalla mahdollisella hetkellä – siitä alkanut tapahtumaketju hak

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hamstraava ex-kämppis

”Kaljupääkahvit aina keitetään”





Vaimon siskot saapuivat kesken petipuuhien

”On kiirettä, ilkeät pomot ja stressi”

Röyhkeä vuokraisäntä

”Mutta kun ei mene perille”

Yksineläjä kestitsi pariskuntia, kunnes kyllästyi





Jos yllätysvieraat ärsyttävät, tee heille samoin

Suoraan sairaalasta passaamaan puolituttuja