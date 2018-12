Perhe

Pikkupoika vaikuttui vieraan rouvan rinnoista – näky kirvoitti yllättävän kommentin

tässä kerran piilosilla pikkuveljen, 9, sekä naapurin Tonin, 3, kanssa. Sen jälkeen kun minä ja veljeni olimme etsineet vaikka kuinka monta kertaa, kysyin Tonilta, jos hän haluaisi olla etsijänä. Toni nyökkäsi, jonka jälkeen kysyin, osaako hän laskea. Siihen Toni vastasi: ’Osaan minä Stigalla laskea...’”Voihan sitä niinkin...poika katsoi saunassa vieraan rouvan rintoja ja huokaisi äidilleen: ’Katoppa noita maitonapoja!’”..tuli päiväkodista ja kertoi, että oli ollut pappi puhumassa luomisesta. Kiljaisi sitten Tokmannin kassalla ääneen, kun ostettiin uudet talvirukkaset: ’Minäpä tiedän. Yläkerran ukko on luonnut kaiken muun, mutta tämän hanskan on ommellut nainen.’”Mammaisä on reissuhommissa, ja kun taas koitti aika lähteä töihin, niin kyllähän siinä muutama kyynel tuli, minkä lapsi näki vierestä. No sitten isä tuli viikonlopuksi kotiin ja pakkaili treenikassiaan ja lähti salille, niin siihen Miro, 3, sanoi: ’Äiti ei mitään hätää, iti lähti vaan talille ja tulee pian takaitin.’”Huvittunut äitisitten olin töissä ruokaravintolassa kokkina. Meillä oli tapana syödä salissa ruokatunnilla. Ohitseni käveli pieni poika isänsä kanssa ja tokaisi: ’Kato iskä, kokkikin syö.’”Nälkäinen kokki4-vuotiaan poikani kanssa leikkipuistossa. Kiipeili telineelle ja liukumäkeen. Huusi siellä kovaan ääneen: ’Isi, sinä et pääse tänne kun olet niin vanha ja lihava.’ Olen siis 29-vuotias ja painan 100 kiloa. Piti käydä näyttämässä nuoremmille, miten kiipesin sinne...”Jannoin 4-vuotias. Mummu asui lähellä meitä, mutta hänellä ei ollut omaa saunaa, joten hän kävi monesti meillä lauantaisin saunomassa. Kun puettiin päälle, niin olin ihmetellyt suureen ääneen: ’Miksi mummulla pitää olla niin isot alushousut.’”Ihmettelevä