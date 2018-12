Perhe

Lue kolme 6–8-vuotiaiden kirjoittamaa joulutarinaa: Väärä paketti, Mummin ja ukin joulu sekä Pukin pitkä ilta

https://www.is.fi/aihe/joulutarina/





1. sija: Väärä paketti!

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hän heräsi vasta pitkän ajan päästä, ja hän oli ollut oikeassa: hän oli päätynyt mukavaan kotiin.

Samaan aikaan

Mutta

2. sija: Mummin ja ukin joulu

Olimme unohtaneet, että on jouluaatto ja emme ole tehneet mitään jouluvalmisteluista, ukki sanoi.

Samassa

3. sija: Pukin pitkä ilta

Lopulta

Seuraavat 20 taloa menivät hyvin, mutta sitten tuli epäonnen talo. Pukki meni savupiippuun ja putosi johonkin kuumaan.

Seuraava