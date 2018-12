Perhe

Lasten maha-suolitulehdukset eivät hellitä probiooteilla, vaikka niitä suositellaan usein

21.12. 9:33

Vatsatauti Tutkijoiden mukaan probioottivalmisteet eivät hillinneet tulehdusta tai vaikuttaneet sen oireisiin tai kestoon.

Lapsille ripulia ja oksentelua aiheuttavat maha-suolitulehdukset eivät todennäköisesti parane probioottivalmisteilla, tuore tutkimus osoittaa. Probiootteja silti suositellaan usein tähän tarkoitukseen.



Tutkijoiden havainnot julkaistiin arvostetussa NEJM-lehdessä, ja ne perustuvat 884 maha-suolitulehduksen takia sairaalan päivystykseen tuodun 3–48-kuukautisen lapsen terveystietoihin. Osana tutkimusta lapsista puolet satunnaistettiin saamaan probioottivalmistetta ja puolet lumevalmistetta viiden päivän ajan.



Kun tutkijat selvittivät, kuinka moni lapsi oli säästynyt maha-suolitulehduksen pahenemiselta, he havaitsivat luvut hyvin samanlaisiksi kummassakin ryhmässä. Probioottivalmisteet eivät toisin sanoen hillinneet tulehdusta tai vaikuttaneet sen oireisiin tai kestoon.



Tutkijat pitävät tuloksiaan luotettavina, mutta huomauttavat epävarmuustekijöiden vaikeuttavan niiden tulkintaa. Tutkimuksessa käytettiin Lactobacillus rhamnosus R0011 ja L. helveticus R0052 -probiootteja, joita on käytetty ripulihoidoissa aiemminkin, mutta on silti mahdollista, että jotkin muut bakteerikannat olisivat olleet tehokkaampia.