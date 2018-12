Perhe

Tädin käsittämätön joululahjavalinta ei unohdu: ”Kyllä hävetti”

Täti antoi kuukautissiteitä – mummo liian isot Maxi-Sloggit

Valittujen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mummulta

Saan

Sain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Muun

PartyLitea





Huumorintajut eivät kohdanneet – vitsi ei naurattanut

Pipo

Raxun

Olin

Siskoltani

Kaljatuopin

Lahja oli koitua vaaraksi

Sellaisen

Viipurin

Astmaatikkona





Miehen sukulaisilta lahjaksi muttereita, kolikoita ja puuhelmiä

Viimeiset

Minä

Appiukolta

Mies hankki kirpparilta kulahtaneen ja likaisen paidan

Teini-ikäisenä

Mä

Exältä

Exä