Hannele sai pysyvät traumat vanhempien jouluisista juomaputkista – joulut ahdistavat edelleen: ”Alkoholi ei mielestäni kuulu jouluun ollenkaan”

Perhe

Hannele sai pysyvät traumat vanhempien jouluisista juomaputkista – joulut ahdistavat edelleen: ”Alkoholi ei mi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Lapsuuden ahdistus edelleen läsnä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijat kertoivat: Äiti lähti jouluna kauppaa – eksyi matkalla baariin

Mulle





Lapsuuden

Minun