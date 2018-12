Perhe

Anopin törkeä kommentti joulupöydässä veti koko seurueen hiljaiseksi: ”Siitäpä hyvä joulumieli tuli...”





Oheisella videolla on asiantuntijoiden ohjeita siihen, miten riitoja sukujoulussa voi yrittää välttää.

Täti pisti pystyy kunnon show'n

Tätini

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Itselle





Yksi

Nykyisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ensimmäinen

Anoppi osti lahjaksi korvatulpat ja käyttäytyi kuin teini





”Anoppini

Lienen

Mieheni

Olimme

Omassa

Meillä

Meillä





Ovela keino toi joulurauhan

Minä

Vaimoni

Me