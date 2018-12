Perhe

Isän jouluvedätys oli mennä täydestä koko perheelle – jännitys suli naurunremakkaan

3-lapsisessa perheessä riittää vauhtia, vaarallisia tilanteita ja riitoja lasten välillä. Lopen kyllästyneenä jatkuvaan kinasteluun totesin lapsille, että noh ihan sama, tontut kyllä katsoo ja kertoo pukille ansaitaanko täällä lahjoja vai risuja. Kovapäisin kuopus ( 5 v.) huusi täysillä vastauksen takaisin: ’Ihan sama! Jos mä saan risuja, niin rakennan sitte risumajan!’”Tyydyn siihen mitä saanviikolla Kevin (6 v.) jätti oikean käden etusormen auton oven väliin. Kipeästi kävi, ja lisäksi suuresti harmitti. Kevin sanoi: ’Voi että, kun parhaasta kädestä paras sormi vielä!’”Harmistus suurin!tuota ylipainoakin on vuosien varrella hieman kertynyt, tiedetään. Erityisesti kaksoisleuka ja ylimääräiset makkarat korostuvat katsellessa alaspäin, esim. lukiessa. Luettiin sitten lapsenlapsen, 3-vuotiaan Vilman kanssa kirjaa, jossa oli oikeiden eläinten valokuvia. Virtahevon kohdalla Vilma osoitti kuvan virtahevon kaulaa ja hellästi puristi kourassaan ylimääräisiä makkaroita kaulassani ja totesi: ’Sullakin ukki on täällä tämmöiset.’ Ei siis jäänyt epäselväksi, mitä eläintä ukki kovasti muistuttaa.”Virtahepo makuuhuoneessapikkutyttöni (4 v.) oli päiväkodissa saanut Villeltä sormuksen. Kotona hän pohti: ’En tiiä meenkö sen kanssa naimisiin.’ Kyselin, mikä arvelutti, kun noin hienon sormuksenkin oli saanut. ’Kun se ei nuku ees päiväunia’, totesi topakka ’morsio’.”Tarkka morsiankertoi Oskarille, 3 vuotta, että meille tulee tänään vieraita, jolloin poika tiedusteli, tuleeko vieraiden koira myös. ’Ei tule, kun sillä on juoksut’ äiti vastasi. Tähän Oskari vastasi itkua vääntäen: ’Kyllä meidänkin Nepin pitäisi päästä niihin koirien juoksukilpailuihin.’”anttitapahtui joskus 1960-luvulla, kun oltiin oppikoulun alaluokilla. Ei siis enää ihan pieniä. Vanha historianopettajamme oli siirtynyt ajasta ikuisuuteen, ja tilalle tuli nuori nainen, juuri valmistunut hum. kand. eli humanististen tieteiden kandidaatti. Eräs tyttöoppilas sitten arasti kysyi opettajalta, että mitä tuo hum. kand. oikein tarkoittaa. Luokan murheenkryyni, Erkki-poika, ehti kuitenkin vastata ennen opettajaa: ’Et sä hölmö tiedä, että se on humorististen tieteiden kandidaati.’ Open naama vähän punoitti.”Herra 64kertonut lapsille, että jos ette ole kilttejä, niin joulupukki voi tuoda risuja, jos on ollut tuhma. Aatto koitti, ja anoppi ja sukulaiset tulivat kylään. Vihdoin pukki saapui ja lapset saivat lahjoja. Kun lähdin pukkia saattamaan ulospäin, niin tuumasin, että mitäs jos vähän hauskuutetaan jännittynyttä tunnelmaa. Katkoin ulkona muutaman risun, paketoin ne lahjapaperiin ja kirjoitin paketin kylkeen oman nimen. Kun saavuin sisälle, sanoin kovaan ääneen: ’Pukki oli näköjään tullessaan pudottanut yhden paketin eteiseen.’ Pyysin lapsia katsomaan kenelle paketti oli osoitettu. ’Isälle, avaa jo!’ Avasin paketin kaikkien nähden, ja sisältä paljastui kasa risuja... Voi mahdoton sitä naurun määrää, joka lähti koko perheeltä! Hyvää joulua kaikille!3 lapsen iskä