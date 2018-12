Perhe

Joulutarinakisan C-sarjan kolmas sija Joona Kuosa: Kadonnut toiveruuvi

Oli joulukuun

Yhtäkkiä

Seuraavana

Onneksi

16. päivä. Johtajatonttu Jukan huoneen oveen koputettiin ja joulupukki astui sisään. Jukka istui pöytänsä ääressä.– Meillä on vakava ongelma, joulupukki sanoi.Jukka sanoi, että kaiken pitäisi olla kunnossa, mutta joulupukki jatkoi:– Lahjatietokoneestamme on hukkunut tärkeä osa, toiveruuvi, jonka tehtävä on pitää konetta pystyssä. Jos ruuvia ei löydetä lähipäivinä, joulu saattaa mennä pilalle, sillä nopein varaosa ehtii tänne vasta viikon kuluttua ja helikopteri on rikki.Jukka kertoi, ettei tiedä mitään asiasta, mutta pukki kertoi valinneensa Jukan johtamaan etsintöjä. He hyvästelivät toisensa ja pukki lähti.Jukka muisti, että hän oli lainannut toiveruuvia omiin tarkoituksiinsa, mutta hän ei uskaltanut kertoa tätä pukille, koska hän pelkäsi joutuvansa hankaluuksiin. Jukka kuitenkin tajusi, ettei enää muistanut, missä toiveruuvi oli ja kauhistui. Hän päätti mennä aikaisin nukkumaan ja toivoi, että asiat olisivat huomenna paremmin.Seuraavana yönä Jukka lähti etsimään ruuvia. Hän hapuili pimeässä pelkän taskulampun valossa ympäri pajaa tuloksetta. Mutta yhtäkkiä Jukka kompastui johonkin, mikä aiheutti hälytyksen ja valot alkoivat vilkkua. Hetkessä hänen ympärillään oli kauhea joukko tonttuja. He hälisivät ja juoksivat ympäriinsä.Kohta joulupukki saapui paikalle. Hän näki Jukan ja pyysi tämän huoneeseensa. Huoneessa joulupukki kysyi mitä Jukka oli tehnyt pajassa yöllä. Jukka selitti hätäisesti olleensa kävelyllä, koska ei saanut unta. Joulupukki ei näyttänyt uskovan, mutta päästi Jukan kuitenkin pois. Jukka ei saanut unta koko loppuyönä.päivänä hän käveli ympäri Korvatunturia ja huomasi, että kaikki tuijottivat häntä. Hän tiesi mistä se johtui ja lähti takaisin huoneeseensa. Huoneessa hän istui tuolilla ja mietti, mitä tekisi. Sitten hän sai idean.Hän muisti käyneensä nuorena Näin rakennat helikopterin -kirjekurssin ja ajatteli olevansa pätevä korjaamaan helikopterin. Hän ryhtyi toimeen ja kohta helikopteri oli taas kunnossa tai ainakin hän luuli niin. Seuraavana päivänä Jukka nousi helikopteriin ja lähti lentoon. Hän lensi varaosaliikkeen pihalle ja osti tarvittavan toiveruuvin.Sitten hän lähti lentämään takaisin Korvatunturille. Korvatunturin lähellä helikopteri sanoi sopimuksen irti. Se lähti putoamaan maata kohti ja Jukka kauhistui.kopteri oli lensi matalalla ja putosi lumikasaan. Jukalle ei käynyt kuinkaan ja hän lähti juoksemaan pukin toimiston luo. Hän astui sisään ja näytti pukille ruuvin. Pukki riemastui ja lähti kiireen vilkkaa asentamaan sitä lahjatietokoneeseen. Kun ruuvi oli paikallaan koneessa, Pukki kiitti Jukkaa ja lähti takaisin huoneeseensa. Jukka meni myös omaan huoneeseensa ja, kun hän etsi saksia hän avasi pöytälaatikkonsa ja siellä oli... Arvasit oikein, toiveruuvi!Toiveruuvi on hallittu ja hauska tarina, jonka jännittävä toiveruuvi kutittelee mielikuvitusta. Sujuvasti kirjoitettu tarina, jossa on sopivasti vauhtia ja käänteitä.