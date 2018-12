Perhe

Joulutarinakisan C-sarjan toinen sija Lotta Tuomela: Joulumuorin kirje

Hei, sisko,

Päivällä, kun porotonttujen silmä vältti, pikkutontut syöttivät Petteri Punakuonolle vihreitä kuulia.

Tapahtui

Kärryt osaavat myös lentää niiden päälle ripotetun tonttupulverin ansiosta. Oikeakin reki palaa entiselleen, sillä kutistusliemen vaikutus kestää vain muutaman päivän.

Kultanapin

Tuon ansiosta muistin leikata tonttujen parrat, eiväthän tontut voi takkuisella parralla lahjojenjakoon lähteä.

Joulumuori kirjoitti myöhään aatonaaton iltana.”Kirjoitan sinulle kirjeen, koska tahdon kertoa, miten mahdoton päivä tänään oli. Tuntui siltä kuin jouluaatto pitäisi perua.Aamulla olin kaatamassa glögiä tonttujen mukeihin suuresta kannusta, kun tonttutyttö Tiuku juoksi paikalle kaataen samalla koko kannun syliini.Päivällä, kun porotonttujen silmä vältti, pikkutontut syöttivät Petteri Punakuonolle vihreitä kuulia. Petteri piti niistä ja sen naaman väri muuttuikin kirkkaanvihreäksi! Yritimme kaikkea, mutta väri ei vain kerta kaikkiaan irtoa.Et ole kuullut vielä pahinta, nimittäin Joulupukin reki kutistui! Kemiaosaston tontut olivat vahingossa keksineet kutistusliemen ja olivat viemässä sitä hävitettäväksi, kun pullon korkki irtosi ja koko sen sisältö valui reen päälle. Nyt se on leppäkertun kokoinen.paljon muutakin: Joulupukin takista irtosi kultanappi. Olin juuri pessyt ja silittänyt takin, kun huomasin, että nappi oli hukassa. Nappia etsiessäni Tiuku tuli kertomaan, että yksi tonttujen kerrossängyistä romahti, kun pikkutontut hyppelivät yläsängyssä. Hommia kertyi ja kertyi. Paketointiosastolta loppui kaikki lahjapaperi, eikä mistään löydetty yhtään enempää. Lisäksi kirjaosaston painokone vei kuuden tontun parran tonttujen yrittäessä korjata sitä.Lopulta kaikki kääntyi silti hyväksi: pestessäni paitaani huomasin sen oudon hajun. Glögi olikin ollut pilaantunutta eli Tuikun ansiosta kukaan ei saanut mahanpuruja.Huomasimme myös Petterin vihreän naaman loistavan pimeässä ja sointuvan hyvin sen punaiseen kuonoon. Jos jotakuta vielä väri häiritsee, erikoissairauksiin erikoistuneet tontut vakuuttivat värin kuluvan pois. Se vetää huomenna rekeä aivan kuten ennenkin. Tai oikeastaan reki on kyllä edelleen hyvin pieni, mutta sen sijasta aattona käytetään kärryjä, jotka on kiinnitetty ullakolta löydettyjen jättisuksien päälle. Kärryt osaavat myös lentää niiden päälle ripotetun tonttupulverin ansiosta. Oikeakin reki palaa entiselleen, sillä kutistusliemen vaikutus kestää vain muutaman päivän.sijaan ompelin Joulupukin takkiin 3D-tulostimella tehdyn kopion, jota ei erottaisi oikeasta. Kerrossänky taas oli oikeastaan vain tiellä, ja tontut nukkuvat ihan mielellään tallissakin.Käärepaperin sijaan paketoimme viimeiset lahjat sanomalehtipaperiin. Sekin näyttää aivan sievältä. Painokone sylki parrat lopulta ulos ja nyt se toimii kuten ennenkin. Tuon ansiosta muistin leikata tonttujen parrat, eiväthän tontut voi takkuisella parralla lahjojenjakoon lähteä.Nyt on jo ilta ja olen onnellinen, että kaikki päättyi hyvin. Huomenna on jo jouluaatto, ja toivotan sinulle erittäin hyvää joulua.”Joulumuori lopetti kirjeen ja laittoi sen kuoreen. Hän kuuli joka puolelta vaimeaa ja tyytyväistä kuorsausta. Kaikki oli valmista huomiseen lahjojenjakoon.Onpas hauskaa lukea joulumuorin kirjettä siskolleen! Kivaa, että joulumuori on nyt pääosassa. Tarina on täynnä hassuja tapahtumia ja aitoa kertomisen ja keksimisen iloa. Kommellusten joulua parhaimmillaan!