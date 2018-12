Perhe

Joulutarinakisan C-sarjan voittaja Aliisa Halonen: Usko

Lunta satoi

Usko oli tukipilari, joka piti ailahtelevaa elämäämme pystyssä.

Lumimyräkkä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaikki pysyivät aina paikallaan. Paitsi lumimyräkkä.Se saattoi olla voimakas, ja sittemmin kaikota maahan, nukahtaa, mutta varma asia oli se, että se tuli aina takaisin.

Pelottavaa

Sillä me pärjäämme. Me pärjäämme tässä lumisadepallossa. Toivottavasti.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

mustaan maahan. Hiljalleen syntyivät kimaltavat hanget ja monimuotoiset jääkiteet ikkunoiden laseihin. Kynttilät paloivat ikkunoissa, lämmin hehku kantoi mökiltä toiselle.Tumma taivas tähtineen oli loputon, niin uskottiin. Tai niin haluttiin. Haluttiin kaiken olevan täydellisen satumaista, ihanaa. Haluttiin tämän olevan erityinen muiden joukossa, tästä haluttiin valkoinen mustien joukossa. Valo pimeydessä. Lämpö talvipakkasessa. Erityinen oli hyvä sana kuvaamaan tätä. Ennemminkin loistava. Tämä oli sitä eikä mitään muuta. Tai niin uskottiin. Koska uskoon kaikki perustui. Usko oli tukipilari, joka piti ailahtelevaa elämäämme pystyssä.Usko oli kaikkeus. Kaikkeus oli usko. Pitää uskoa. Muuten kirkas lasikupu tämän päällä särkyisi. Kaikki oli vaakalaudalla. Jokainen väärä päätös veisi lähemmäs lasin tuhoa.yllätti taas. Lumi riensi suunnasta toiseen, kaikkien silmille, sai jokaisen painamaan katseensa maahan. Viima puhalsi epämukavasti karvatakin kauluksesta sisään, sai ennestäänkin kalpean ihon valkeammaksi.Punaiset posket leikkivillä lapsilla olivat voimakkaan sävyiset, kuin omenat tai syksyn lehdet. Tosin se ei ollut normaalista poikkeavaa, se oli jokapäiväistä, ainaista. Mikä oli surullista. Mikään ei muuttunut. Lumi pysyi värikkäiden talojen katoilla, tontut lauleskelivat tai kävelivät aina, lapset leikkivät aina, minä pysyin paikallani aina. Kaikki pysyivät aina paikallaan. Paitsi lumimyräkkä. Se saattoi olla voimakas, ja sittemmin kaikota maahan, nukahtaa, mutta varma asia oli se, että se tuli aina takaisin. Aina vain.on, että mitä ikinä tapahtuukin, me pysymme tässä. Odotetaan, että me kestämme aina kaiken. Me kestämme. Se on oikea ja ainoa vastaus. Pakko. Se oli suurin asia mikä pienessä mielessäni pyöri. Ja minä, tai kukaan muukaan, ei voi vaikuttaa siihen. Me kestämme. Ikuisesti. Oikeasti kaikki pyöri veitsenterällä eikä meidän tahdollamme, mitä me uskoimme. Kaikki uskoivat. Pakko oli. Kaikki oli pakko tehdä täydelliseksi, virheettömäksi. Sillä me pärjäämme. Me pärjäämme tässä lumisadepallossa. Toivottavasti.Nainen käveli pienen putiikin ovesta sisään hengästyneenä. Hän huokaisi pitkään. Askeleet kiersivät putiikissa, pysähtyivät lumisadepallojen kohdalle. Ovat ne niin nättejä, hän ajatteli. Yrittäessään ottaa repustaan vanhahkoa lompakkoa, huitaisi hän vahingossa yhden lumisadepalloista maahan. Se särkyi. Lasikupu oli poissa. Turva, suoja oli poissa. Kaikki oli poissa.– Oi anteeksi, minä olen niin pahoillani, minun moka. Tämän voi varmaankin korvata? nainen sanoi pienimuotoista harmia äänessään.– Niitä on tuhansia. Kyllä sen voi korvata, tietenkin, myyjä vastasi hakien tilalle uuden lumisadepallon.Kiehtova kertomus lumisadepallomaailmasta täynnä symboliikkaa ja joulun hehkua! Tämä tarina kestää monta lukukertaa, ja siinä on monia ulottuvuuksia. Tarina on sujuva ja yhdistelee runollisia ja arkisia sävyjä toisiinsa, ja se on kirjoitettu kauniilla kielellä. Harkittu ja hallittu, taitavan kirjoittajan teksti.