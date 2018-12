Perhe

Joulutarinakisan B-sarjan kolmas sija Katariina Pietiäinen: Tontun jekut

Eräänä aamuna

Sitten

Einon

9-vuotias Eino heräsi pirteästi sängystään.– Jee, jouluaatto, Eino huusi innoissaan.Eino meni syömään aamupalaa. Kun hän oli syönyt, hän meni ulos. Heti kun Eino avasi oven, hän huomasi, että ulkona oli paljon lunta maassa. Eino juoksi innoissaan leikkimään lumeen. Hetken leikittyä hän huomasi istuvansa Lumilinnassa.Eino juoksi sisään hämmentyneenä.Eino rupesi sisällä kattamaan pöytää. Hän oli ehtinyt viedä vasta lautaset pöytään, kun hän katsoi muualle, hän huomasi että pöytä oikein tursusi karkeista, Eino oli hyvin hämmentynyt.Eino muisti, että äiti oli sanonut, että laita sauna päälle, sillä heti kun äiti tulisi töistä kello 12, he pääsisivät saunaan.Heti kun Eino avasi saunan oven, hän huomasi, että sauna oli jo lämmitetty. Eino oli erityisen kummissaan. Eino lähti saunasta ja meni huoneensa ovelle, mutta oven edessä oli pieni parrakas tonttu.– Sinäkö nämä jekut teit, Eino kysyi hiljaa.– No joo.He menivät vielä katsomaan lumilinnaa. Eino vielä kiitti tonttua lumilinnasta. Eino nosti tontun hänen hartioille niin, että tonttu aivan nauroi.tonttu huusi niin että koko kylä kuuli sen:– Hyvää joulua kaikille ihanille lapsille, vanhuksille,ja lasten vanhemmille, pitäkää ihana joulu...Mutta Eino keskeytti sen ja kysyi:– Miksi lautasille tuli yhtäkkiä karkkia, ja miksi teit yhtäkkiä meijän pihalle lumilinnan? Miksi teit nämä jekut?– No...– Miksi?– No...– Etkö voi sanoa?– No luulin, että sinun ikäiset tykkäävät paljon karkeista ja lumilinnoista, ja luulin että sun äiti tulisi ihan nyt ja pääsisitte heti saunomaan. Halusin sinulle erityisen joulun.– No tykkään mä karkeista mut kyl puhtaat lautaset ois kelvannu.Samalla, kun Eino katsoi muualle, hän huomasi että tonttu oli lähtenyt. Ja ettei hänellä ollut avaimia.Eino piti itseään lämpöisenä juostessa ympyrää, mutta sitten Eino järkyttyi jos äidilläkään ei olisi avaimia. Eino päätti jatkaa ympyrän juoksemista.Samassa Einon äiti ajoi pihaan.– Miksi sinä pyörit ympyrää?– No minulla ei ollut avaimia niin pidän itseäni lämpimänä.– Enkö minä sanonut, että ota avaimet. Mutta itse asiassa ei minullakaan ole avaimia.– Voi ei, Eino kauhistui.äiti meni ulko-oven luokse katsomaan oliko ovi tosiaan lukossa. Eino jäi vielä lumilinnan luokse. Samalla hetkellä Einon eteen tuli sama tonttu jonka Eino oli jo kerran nähnyt.– Avain, avain tule tänne, lausui tonttu ja samalla hetkellä Einon käteen tupsahti avain.– Hyvää joulua sinulle Eino, sanoi tonttu.Samassa tonttu lähti taas. Sitten Eino meni hänen äitinsä luo.– Hei äiti mulla olikin avaimet!– Hienoa kulta! Sitten he menivät sisälle.Äiti meni keittiöön varmistamaan, oliko Eino kattanut pöydän. Paitsi että hän näki katetun pöydän, hän näki myös valtavan karkkiläjän lattialla.– Eino mitä nämä karkit ovat?– No... joulun taikaa.Einon ja tontun yhteinen, hilpeä hetki joulun alla. Tontut jekut ovat osa joulun taikaa. Tätä lukiessa nousee hymy huulille. Mainiosti sommiteltu, napakka joulutarina!