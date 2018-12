Perhe

Joulutarinakisan B-sarjan toinen sija Lenna Tissari: Metsän joulu

Joka joulu,

Pöllövaari

He

Pian eläimet koputtivat Pukin pajan oveen ja kysyivät, oliko Pukki kotona. Haluaisimme Pukin tähden lainaan, Pöllövaari sanoi.

Pian

suuressa metsässä Lapin tuntemattomilla seuduilla kaikki metsän eläimet kokoontuvat yhteen viettämään joulua.Mutta tänä vuonna Pöllövaari huomasi, että tuskin ketään oli paikalla. Vain pieni kettu ja poro olivat tulleet.– Missä kaikki ovat? poro ihmetteli.– En minä tiedä, kettu sanoi.– Tiedätkö sinä, Pöllövaari?– En. Pöllövaari jähmettyi.– Eivätkö he enää vietä joulua?Kautta aikojen metsän eläimet ovat jouluna olleet ystäviä keskenään.– Olemme vaarassa, jos he eivät enää pidä joulusta, poro kauhistui.He painautuivat lähemmäksi toisiaan.– Onko ideoita joulun pelastamiseksi? kettu kysyi.mietti hetken ja sanoi:– Olen kuullut Joulupukin tähdestä, joka muistuttaa eläimiä joulusta. Mennään Korvatunturille ja pyydetään apua.– Hyvä idea! poro ilahtui.– Lähdetään!He taivalsivat järven yli, jonka jää kimmelsi kuin tuhat tähteä.– Onpa kaunistaah! poron lause keskeytyi, kun jää petti hänen altaan.– Voi ei! kettu säikähti ja syöksyi kohti räpiköivää poroa. Yhdessä pöllön kanssa he saivat poron ylös jäätävästä vedestä.– Oletko kunnossa? Pöllövaari kysyi.– Voin hyvin, poro vakuutti.– Hienoa, Pöllövaari sanoi helpottuneena.– Voimmeko jatkaa matkaa? kettu uteli.– Voimme, mutta ei enää jäätä pitkin, poro vastasi.kulkivat revontulten loistaessa jouluyössä.– Ovatpa nuo revontulet kauniita, poro ihasteli.– Katsellaankohan Korvatunturillakin niitä?– Siitä tuli mieleeni, missä suunnassa Korvatunturi on? kettu mietti.– Mitä? Ettekö tiedäkään, missä Korvatunturi on? Pöllövaari kauhisteli.– Minä en ainakaan tiedä.Samassa puun takaa ilmestyi tonttu, joka sanoi:– Minä tiedän, missä Korvatunturi on. Se on tuolla päin, mistä näin teidän tulevan.– Voih! Joudumme aloittamaan matkan alusta! Nyt emme ehdi ennen aamua,kettu murehti.– Ei hätää! Vien teidät Tonttukopterillani, tonttu lohdutti.He jatkoivat matkaa. Pian he näkivät Korvatunturin kauempana edessään. Silloin moottori alkoi äännellä oudosti ja kopteri pomppi ylös alas.– Moottorivika. Teen pakkolaskun. Pitäkää karvoistanne kiinni, tonttu huusi ja he rysäyttivät maahan niin että kuuset vapisivat.– Auts! Onneksi hanki pehmensi laskua, poro huokaisi pahimmasta säikähdyksestä toivuttuaan.– Voitte mennä. Jään korjaamaan kopteria, tonttu hoputti.eläimet koputtivat Pukin pajan oveen ja kysyivät, oliko Pukki kotona.– Pukki on jakamassa lahjoja, eräs tonttu vastasi.– Mitä haluatte?– Haluaisimme Pukin tähden lainaan, Pöllövaari sanoi.– Saisimmeko sen?–Totta kai, tonttu huudahti.– Tässä se on.Eläimet kiiruhtivat kopterin luokse.– Tulitte parahiksi. Vika korjattu, tonttu huusi.He lensivät metsän suurimman kuusen luo ja kiinnittivät tähden. Kun he lopulta pääsivätjuhlapaikalle, muut olivat jo siellä.– Tulittehan te viimein, eräs susi sanoi.– Pelkäsimme jo, ettette enää välitä joulusta!Todella kaunis ja harmoninen tarina metsänväen joulusta! Mainiot eläinhahmot puuhaavat ja pohtivat joulua yhdessä. Ihanaa luettavaa, jonka parissa on helppo virittäytyä joulutunnelmii