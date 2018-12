Perhe

Joulutarinakisan B-sarjan voittaja Eevi Heikkinen: Hanskat hukassa

Joulupukilla eräänä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mutta

Pian kuuluu kellon iso ääni. Pian koko klaani lähtee tutkimaan, mistä kyse nyt onkaan.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Joka

aamuna oli toppahanskat hukassa, näiden toppahanskojen avulla hän pystyi hallitsemaan poroja. Jos ei voida hallita poroja, niin ei päästä reelläkään eteenpäin.Joulupukki tonttuineen, kissoineen, koirineen, muoreineen etsi toppahanskoja, mutta ei löytynyt muuta kuin yli kiehunutta puuroa talon nurkista.Joulumuori oli alkanut puuroa keittämään. Kun hän kuuli Joulupukin voihkaisun lähti puuro kuohumaan yli padasta. Loppuen lopuksi sitä oli kaikissa talon nurkissa. Pikaisesti talon nurkat siivottiin, sitten hanskoja taas etsittiin.Petteri Punakuonokin kipeänä oli.– Tätä hetkeä pitäisi miettiä tovi, totesi Joulumuori ja käpertyi peiton alle kuin olisi ollut jo joulupäivä. Koska Joulumuorilla oli aaton jälkeen vain vähän aikaa, maata sängyssä ennen kuin kaikki laulut raikaa ja ilotulitukset paukkaa. Kuten arvata saattaa, siihen menee aikaa.tosiaan, nyt on Joulupukin toppahanskat hukassa. Niitä etsitään koko ajan kovalla toiminnalla. Ei löydy ainuttakaan merkkiä hanskan hanskasta.Kaikkien porojen vointi tarkastetaan, mutta eihän niitä pystytä hallitsemaan ilman toppahanskojen ihmeellistä voimaa.Pian kuuluu kellon iso ääni. Pian koko klaani lähtee tutkimaan, mistä kyse nyt onkaan. Pian ollaan kellon luona, mutta huomataankin, että kello on pysähtynyt.– Nyt ei huomata H-hetkeä, huomauttaa yksi tontuista.– Eikä ole luntakaan.Se oli totta. Ei ollut milliäkään lunta.– Mitä väliä, jos ei löydy jotain tyhmiä toppahanskoja! Ihan sama, jos Petteri Punakuono on sairas! Mitä väliä, kun ei nyt ole edes joulupuuroa! Luuletteko, että lumen puute haittaa? NO EI HAITTAA! Me olemme Pohjolan ukkoja ja akkoja! Meillähän on satakunta tonttua! Luuletteko ettemme pääse eteenpäin? PÄÄSEMME, JOS TAHDOMME! Joulupukki motivoi tonttuja.vaiheessa tontut olivat huutaneet myöntävän hymähdyksen. Lopuksi tontut huusivat tonttujen sotahuudon ja laittautuivat lähtökuntoon.– Me pääsemme täältä ja jaamme kaikille lapsille lahjat. Tämä on tapahtuva, Joulupukki sanoi ja lähti matkaan.Toppahanskat on mainio talvinen taikaesine, joilla hallitaan poroja. Kommellusten joulu alkaa hanskojen hukkumisesta, mutta jouluväki ei jää neuvottomaksi. Joulupukki ei vähästä lannistu, vaan lataa reippaan joulumielen myös tonttujoukkoon. Raikas ja tomera tarina on kerrottu luontevasti ja omaperäisesti riimittelemällä ja soinnuttelemalla. Tarinassa kuuluu etäisiä kaikuja kansanrunouden soljuvasta poljennosta. Tätä tarinaa on hauska lukea myös ääneen!