Perhe

Joulutarinakisan A-sarjan kolmas sija: Arttu Valaja: Pukin pitkä ilta

Oli joulukuun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lopulta

Seuraavat 20 taloa menivät hyvin, mutta sitten tuli epäonnen talo. Pukki meni savupiippuun ja putosi johonkin kuumaan.

Seuraava

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

24. päivä ja tontut paketoivat lahjoja. Onni-tonttu oli paketoimassa nallea, kunnes huomasi, että hänen toisessa kädessään oli pää ja toisessa vartalo.Voi ei! Nalle oli mennyt kahtia. Nyt hänen piti mennä ompelutontun luokse. Joulupukin piti kohta lähteä, mutta nalle ei ollut vielä valmis. Viidessä minuutissa se oli korjattu. Toiselle tontulle kävi myös onnettomuus ja barbin käsi irtosi, joten nyt se piti käyttää korjaamolla. Lopulta barbi oli korjattu ja lahjat lastattu rekeen. Voi ei! Joulupukki oli 20 sekuntia myöhässä aikataulusta, se oli Korvatunturilla pitkä aika.Joulupukki ei meinannut päästä pororeellä lentoon, koska lahjasäkit olivat niin painavia. Lopulta liikkeellelähtö onnistui. Joulupukki tuli ensimmäisen talon katolle ja hyppäsi savupiippuun ja juuttui sinne.– Voi ei, miten minä pääsen pois? Joulupukki mietti.Joulupukki putosi, säkit putosivat hänen päälleen. Sitten pukki nousi ja laittoi lahjat kuusen alle. Hän söi myös keksit ja joi maidon, jotka oli jätetty hänelle.Seuraavat 20 taloa menivät hyvin, mutta sitten tuli epäonnen talo. Pukki meni savupiippuun ja putosi johonkin kuumaan. Voi ei, olen tulessa! Nopeasti pukki otti maidon, joka hänelle oli jätetty ja kaatoi sen päällensä. Onneksi pukkia ei sattunut pahemmin. Sitten hän laittoi lahjat kuusen alle.Sitten pukki meni vihreän talon katolle ja pujahti savupiipusta alas. Siellä oli todella uninen tunnelma. Joka huoneesta kuului kuorsausta paitsi keittiöstä. Yhtäkkiä koira juoksi pukin luokse. Pukki silitti sitä ja kertoi koiralle, että se saa lahjan, jonka saa avata vasta aamulla. Koira meni iloisena takaisin nukkumaan.talo oli kerrostalo, joten siellä ei ollut savupiippua. Pukki meni ovesta ja aloitti kerrostalon ylimmästä kerroksesta. Ovea avatessa pukille tuli huono olo. Varmaan se johtui siitä, että hän oli syönyt niin paljon keksejä ja juonut niin paljon maitoa. Pukki avasi oven ja kuuli oudon äänen.Hups! Minulta pääsi rupsu. Punastunut pukki laittoi lahjat kuusen alle ja jatkoi matkaa. Seuraavaksi pukki meni kilttien kaksosten taloon. Tytöt olivat odottamassa pukkia. Pukki vähän järkyttyi, kun talossa ei nukuttukaan. Tytöt halasivat pukkia. Sitten pukki laittoi lahjat kuusen alle. Tytöt sanoivat, että käy hakemassa maito ja keksit. Sitten Pukki sanoi Hei hei hou hou, nähdään ensi kerralla.Viimeisessä talossa pukki näki sisällä pojan. Pukki kysyi pojalta, onko hän kiltti. Poika vastasi EN. Minä kiusaan siskoani, en siivoa ja haukun kavereita. Pukki sanoi, oletpas tuhma! Mutta tänään on jouluaatto, joten en anna sinulle risuja.Poika halasi Pukkia onnellisena. Pukki jakoi kaikille lahjat ja lähti takaisin Korvatunturille, kun kaikki hommat oli tehty.Pukille tuli HOPPU, joten tässä on tämän tarinan LOPPU.Reipas tarina, jossa kommellukset seuraavat toisiaan! Sympaattinen ja puuhakas joulupukki toheltaa tilanteesta toiseen, mutta pääsee aina sinnikkäästi eteenpäin. Hänen hassuja touhujaan on mukava seurata. Oikealla asenteella kaikki kyllä hoituu!