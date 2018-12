Perhe

Joulutarinakisan A-sarjan voittaja Rafaela Paez: Väärä paketti!

Hän heräsi vasta pitkän ajan päästä, ja hän oli ollut oikeassa: hän oli päätynyt mukavaan kotiin.

kuusi, joka oli surullinen, koska oli tulossa joulu, ja kaikki hänen ystävänsä oli kaadettu, koska metsään oli tullut miehiä, jotka olivat kaataneet kaikki pikku kuusen ystävät.Pikkukuusi ei tiennyt, miksi.Pikkukuusta harmitti.– He ovat jo varmasti jossain mukavissa kodeissa, ajatteli Pikkukuusi.Mutta sitten hän näki niitä samoja miehiä. He katselivat ylöspäin ja osoittivat Pikkukuusta. Sitten he menivät hänen luokseen ja alkoivat mitata häntä.– Se on täydellinen! sanoi toinen miehistä.– Otetaan se, sanoi toinen miehistä. Sitten he kaatoivat hänet.Pikkukuusta sattui hirveästi kun hänet kaadettiin, mutta kyllä hän siitä selvisi. Hän heräsi vasta pitkän ajan päästä, ja hän oli ollut oikeassa: hän oli päätynyt mukavaan kotiin. Kodissa asui poika nimeltä Pertti.Joulupukille oli tulossa vieraita. Joulupukki oli hädissään, sillä hänellä oli koira.– Voi ei! Vieraanihan on allerginen koirille, Joulupukki sanoi.Hän kysyi tontuiltaan:– Pikkutontut, tiedättekö te, mihin voisin laittaa koirani vieraitten ajaksi?– Laita se hetkeksi lahjapakettiin, tontut sanoivat.– Sehän on mainio idea, Joulupukki sanoi. Tontut menivät laittamaan koiran pakettiin. He laittoivat myös pakettiin ilmareikiä. He antoivat myös koiralle ruokaa. He silittivät koiraa ja lähtivät pois.Joulupukki sanoi myös:– Laittakaa rekeni valmiiksi. Tulen heti, kun pääsen.heillä tontuilla oli kiire ja he pyysivät muita tonttuja. Tontut suostuivatkin hyvin, mutta he ottivat sen paketin, missä oli joulupukin koira. Tontut olivat unohtaneet kertoa, että paketissa oli koira, ja että he eivät saisi ottaa sitä pakettia.Sitten Joulupukki tuli ja meni rekeen. Joulupukin nimi oli Pertti, ja hän luki yhdestä paketista ”Pertti”. Hän tiesi hyvin, missä Pertti-niminen poika asui.Joulupukki ei tietenkään katsonut ikinä paketteihin, joten hän ei tiennyt, että siellä oli hänen koiransa. Hän vaan vei sen Pertin talolle. Pertti ilahtuikin paljon, kun Joulupukki tuli.– Joulupukkiii! huusi Pertti.– No päivää Pertti! Tässä on sinulle lahja, sanoi Joulupukki.– Kiitos! Sitten Pertti laittoi oven kiinni.Ja kun hän avasi lahjan, sieltä hyppäsi Joulupukin koira. Pertti oli ollut Joulupukin tonttu, ja hän tiesi, kun hän näki koiran, että se oli Joulupukin. Ja hän tiesi, missä Joulupukki asui.Sitten hän vei lahjan takaisin Joulupukille, ja Joulupukki antoi Pertille uuden lahjan.Suloinen, sopivasti jännä ja lystikäs tarina joulusta. Tunteet ja tunnelmat vaihtelevat ja lukija saa eläytyä monenlaisiin tapahtumiin. Pikkukuusi pääsee hyvään joulukotiin Pertin luo, mutta seuraavaksi onkin jo ratkaistava pakettiin joutuneen koiran tapaus. Tarina jää hauskasti auki niin, että lukija voi miettiä, millaisen lahjan Pertti saikaan ja miten joulunvietto sitten jatkui. Aitoa joulutunnelmaa!