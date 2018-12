Perhe

Joulutarinakisan A-sarjan toinen sija: Peppi Wikström: Mummin ja ukin joulu

Olipa kerran

Olimme unohtaneet, että on jouluaatto ja emme ole tehneet mitään jouluvalmisteluista, ukki sanoi.

Samassa

mummi ja ukki. Hei eivät tienneet joulusta mitään. Kun joulu tuli, mummi sanoi ”herttinen ukki, eikö meillä ole joulukuusta!”. Silloin ukki lähti markkinoille.Mutta markkinoilla ei ollut kuusia. Kun ukki tuli kotiin, ukki sanoi, että siellä ei ollut kuusia.– Voi ei, mitä mitä nyt tehdään!Silloin mummi lähti ostoksille, mutta ei sielläkään ollut mitään. Kun mummi palasi kotiin, ukki siihen sanoi, että miksi sinulla ei ole joulukinkkua.– Koska siellä ei ollut melkein mitään. Joulu menee nyt pieleen, mummu sanoi.Mummu ja ukki yrittivät kaikkensa, mutta eivät onnistuneet.ukki muisti, että heille tulee vieraita. Ovikello soi ja mummi meni avaamaan oven.– Hei mummi ja ukki! sanoivat lapsenlapset.– Miksi teillä ei ole joulukuusta? ihmettelivät lapset.– Emme löytäneet..., sanoi mummi.Lapsien äiti kysyi, miksi teidän kodissanne ei ole joulukoristeita.– Olimme unohtaneet, että on jouluaatto ja emme ole tehneet mitään jouluvalmisteluista, ukki sanoi.– Ukki, muistitko laittaa ruokaa? kysyi mummi.– No en, vastasi ukki.– No ei se haittaa, sanoi äiti.Seuraavana aamuna, kun mummi ja ukki heräsivät, niin heidän kotinsa oli jouluinen, kuusi oli koristeltu kauniilla koristeilla ja kuusen alla oli paljon lahjoja.Sen pituinen se.Lämminhenkinen tarina mummista ja ukista ja heidän lapsenlapsistaan. Mummi ja ukki ovat hämmentyneitä joulun tulosta, eikä heidän jouluvalmisteluistaan meinaa tulla mitään. Onneksi lapsenlapset tulevat vierailulle. Lempeästi he rauhoittelevat mummia ja ukkia ja luovat näiden kotiin aidon joulun tunnelman. Yhdessä eri sukupolvet pääsevät viettämään joulua kauniin kuusen ympärille.