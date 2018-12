Perhe

Joulutarinakalenterin luukku 24: Pukin ja Muorin opettavainen stressijoulu

Oli joulukuinen

Veto oli

Muori oli

maanantai. Joulumuori etsi Googlesta eksoottista kinkkureseptiä. Pukki heräsi myöhään, ja alkoi heti lukemaan lasten kirjeitä.Tontut touhottivat ympärillä. Muori luki ohjetta ja…"yhteyttä muodostetaan".– Mitä ihmettä? Muori ihmetteli ääneen. Hän katsoi ympärilleen, ja huomasi ettei valojakaan ollut.– Sähkökatkos! Muori huokaisi.Muori harhaili ympäri lahjatehdasta etsien sähköosaston tonttua, mutta törmäsikin joulupukkiin.– Oletko nähnyt sähkötonttua? kuului molempien suusta. Puheenaihe kuitenkin vaihtui nopeasti.– Voisitko hoitaa äkkiä sen rekireitin? Muori kysyi. Pukki mietti hetken, ja vastasi:– Tontut hoitavat.– Et tee mitään joulun eteen! Muori möläytti.– Minähän teen kaiken! Pukki pisti takaisin.Oli hetken aikaa kiusallinen hiljaisuus ja tontut tuijottivat hämillään.– Lyödään vetoa, ettet pysty edes yhteen päivään töissäni! Muori sanoi.– No lyödään! Pukki vastasi.Veto oli lyöty, ja molemmat lähtivät kävelemään omiin huoneisiinsa, ja kääntyivät vielä katsomaan toisiaan tuimasti. Seuraavana aamuna pukkia odotti pöydällään lista päivän tehtävistä. Pukki huokaisi, ja alkoi lukea listaa: valmista piparit, tortut, laatikot ja siivoa toimisto, sekä kirjoita joulurunot. Pukki huokaisi uudelleen. Samaan aikaan muori oli jo täydessä työntouhussa lukemassa kortteja ja merkitsemässä lahjoja.– Lastenleikkiä! Muori naurahti.Pukki aloitti työnsä etsimällä pakkasesta piparitaikinaa. Hän avasi pussin hampaillaan ja pamautti jäistä taikinaa pullasudilla.Tonttu naurahti vieressä.– Mitä sinä siinä naurat? Pukki kysyi loukkaantuneena.Tonttu kipitti ovesta ulos.– Tulepa itse yrittämään! Pukki huusi tontun perään.Pukki tökki hetken taikinaa, ja lähti jääkaapille hakemaan perunoita, lanttuja ja porkkanoita laatikoita varten. Hiestä märkänä hän sai laatikot uuniin. Muori sai kirjeet valmiiksi, ja meni katsomaan rekeä. Hän koputteli sitä ajankuluksi, ja jotain irtosi. Muori keräsi irronneen osan taskuunsa. Kun muori oli saanut työnsä valmiiksi, hän lähti katsomaan miten pukilla menee. Pukin huoneessa oli täysi kaaos. Pukki katsoi muoria ja sanoi alistuneena: – Sinä voitit, en pystynyt töihisi.Muori oli tyytyväinen siitä, että oli oikeassa.Viikon päästä muori heräsi varhain.– Jouluaatto! hän huudahti innoissaan, ja halasi Pukkia. He lähtivät reelle. Perillä Muori muisti irronneen osan taskussaan.– Mitä minä nyt teen? hän pohti. Pukki palasi porojen kanssa.– Mikä on? hän kysyi nähdessään Muorin ilmeen. Muori päätti myöntää vahinkonsa.– Rikoin vahingossa rekesi, hän tunnusti.– Teit mitä? Pukki kysyi.Muori näytti osaa, joka oli irronnut ja yllätyksekseen pukki alkoi nauramaan.– Tuo on navigaattorinpidike. Ei se ole mikään tärkeä osa.Tarinan opetus: Älä koskaan aliarvioi toisen työtä, äläkä jätä vahinkoja kertomatta.