Joulutarinakalenterin luukku 22: Pukki tubettaa

Pukki katsoi yhden slime-videon ja pian hän huomasi, että oli katsonut jo 12 videota. Silloin hän ajatteli, miten näitä videoita voisi tehdä itse?

Yhtäkkiä hän huomasi, että hänen hieno seos oli paisunut hänen kokoisekseen. Slime pamahti ja sitä oli jokaisen naamalla.

vanhaan suureen tuoliinsa ja katsoi huolestuneena tonttuja, jotka tuijottivat lumoutuneina puhelimiaan. Pukki nousi ja meni kysymään vanhalta, järkevältä tontulta, mikä oli niin kiinnostavaa näissä laitteissa. Tonttu ei edes vilkaissut Pukkiin, vaan tuijotti vain ruutua. Lopulta viisas tonttu sanoi, että tämä Youtube on suuri villitys ihmisten kesken, siihen jää nimittäin koukkuun.Joulupukki naurahti ja istuutui takaisin tuoliinsa ja vilkaisi puhelintaan, jota hän ei ollut käyttänyt viimeiseen kahteen vuoteen. Hän ei voinut vastustaa kiusausta, vaan nappasi puhelimensa ja pääsi tontun ohjauksella Youtubeen. Siellä oli hirveän paljon videoita. Pukki katsoi yhden slime-videon ja pian hän huomasi, että oli katsonut jo 12 videota. Silloin hän ajatteli, miten näitä videoita voisi tehdä itse?apua tontuilta, jotka olivat tehneet jo omat kanavansa. Pukki hypähteli innoissaan kuin pikkutyttö, hän tekisi slime-videoita! Pukki yritti näyttää ammattilaiselta videossaan. Samaan aikaan tontut hihittelivät pöydän alla. Hän alkoi sekoittaa innostuneena aineita. Yhtäkkiä hän huomasi, että hänen hieno seos oli paisunut hänen kokoisekseen. Slime pamahti ja sitä oli jokaisen naamalla. Pukki katsoi illalla videotaan ja hänen mielestään se ei ollut hassumpi. Hän naureskeli sitä itsekseen ja julkaisi sen saman tien.heräsi seuraavana aamuna, oli hänellä jo tuhat tilaajaa kanavallaan. Pukki hyppi ja nauroi onnesta. Tontut kertoivat, että hänen pitäisi nyt tehdä tuhannen tilaajan spesiaalijakso. Pukki näki myös kommentin, jossa luki: olet lihava! Silloin hän meni peilin eteen ja katseli itseään mietteliäänä. Ei hän ollut ehkä komein, mutta kyllä hän oli aika hyvännäköinen ja nappasi puhelimensa aikansa kuluksi. Ladattuaan naamanvääntely-ohjelman ja kokeiltuaan sitä innoissaan, hän nauroi sitä vatsansa pohjasta ja samalla painoi vahingossa julkaise-nappia. Hän ei tiennyt olisiko pitänyt nauraa vai itkeä, varmaan itkeä.– Tuo ei ehkä korosta komeuttani, hän tokaisi.kovaa vauhtia ja Pukki oli saanut monta hassua videota aikaiseksi. Hän nappasi partavahapullonsa ja kohensi partaansa niin kuin hän joka aamu teki. Kun hän oli valmis, Pukki huomasi, että oli tehnyt hirveän mokan. Hänen komea valkoinen partansa ei ollut enää valkoinen vaan sininen. Pukki tutkaili partavahapulloaan, jossa lukikin “Pukin Slime-aine”.Nyt tämä sai riittää! Hänhän oli joulupukki eikä tubettaja! Samassa hän tajusi, että nythän on jouluaatto! Hän kuulutti tontuilleen, että hän on kyllästynyt tähän tubettamiseen. Kaikki olivat samaa mieltä ja alkoivat tehdä kiireen vilkkaa vielä lahjoja. Joulupukki nousi vanhaan kunnon rekeensä ja nousi ilmaan sininen parta liehuen.