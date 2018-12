Perhe

Joulutarinakalenterin luukku 21: Tonttulakit hukassa ja joululahjat tekemättä

Olipa kerran

Pukki oli tosi hädissään, sillä oli jo kahdestoista päivä ja lahjojen tekoa ei ollut vielä edes aloitettu.

Joulupukki tarvitsi

Seuraavana

He keksivät suunnitelman, joka varmaan toimisi. Seuraavana yönä he lähtivät shamaanin luo.

Neljä päivää

joulupukki. Pukki oli tosi hädissään, sillä oli jo kahdestoista päivä ja lahjojen tekoa ei ollut vielä edes aloitettu, sillä nämä tontturaatilaiset eivät olleet saapuneet suojelukurssiltaan ja kaksitoista työläistonttua olivat kaikki jotenkin kipeinä.Huonekalutontulla oli tonttukuume, vaatetontulla oli oksennusflunssa, kirjatontulla oli flunssaoksennus, konetontulla oli tosi iso aivastussairaus, maalaritontulla oli maalikuume, pehmolelutontulla oli nukka-allergia, ohjaajatontulla oli huutoflunssa, toimettomalla tontulla oli muuten vaan huono olo, ruokatontulla oli ruokamyrkytys, keppihevostontulla oli hevosenpurema, lelutontulla oli vatsakipu ja ihan muuten vaan tonttu ei jaksanut tulla.kiperästi apua. Kun pukki meni siivoamaan tonttupajaa, hän löysi sieltä viisi tontturaatilaisen lakkia. Kolmantenatoista päivänä tontut tulivat takaisin töihin. Pukki antoi viidelle työläistontulle tontturaatilaisten tonttulakin, mutta tontturaatilaiset tarvitsivat lakkejaan. Ilman lakkeja he eivät pääse jakamaan pukin kanssa lahjoja.Raatilaiset alkoivat etsimään lakkejaan kunnes yöllä saapui eräs mies. Hän oli shamaani, joka halusi lakit itselleen tai hän tuhoaisi joulukylän. Tontut antoivat lakit, koska he eivät tienneet niiden arvoa.eli neljäntenätoista päivänä tontturaatilaiset tajusivat mitä oli tapahtunut. Miten he saisivat lakit takaisin?He keksivät suunnitelman, joka varmaan toimisi. Seuraavana yönä he lähtivät shamaanin luo. Eräs raatilaisista harhautti shamaania menemällä sen luokse, muut hiipivät sen taakse. Se yksi niistä raatilaisista sanoi: "Hei, anna lakit takaisin tai et pääse jouluna matkaan shamaanikylään!". Shamaani säikähti ja lähti juoksemaan. Sitten he saivat lakit ja pääsivät karkuun.myöhemmin tuli se sama shamaani, joka ei tällä kertaa halunnut lakkeja vaan auttaa tonttuja. "Se olisi kyllä tarpeen!" pukki sanoi.Yksi raatilaistontuista sairastui masennukseen, joten jonkun piti auttaa. Ja auttaja oli shamaani. Joten pukki, neljä raatilaista ja shamaani lähtivät matkaan joka oli mukavaa niin pukista, tontuista, shamaanista ja ennen kaikkea lapsista.