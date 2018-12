Perhe

Joulutarinakalenterin 19 luukku: Nolo juttu joulukirkossa sekä Päin mäntyä!

Kerran oli

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miksi ne minua osoittelevat? Kesse ihmettelee. Sitten Kesse huomaa syyn.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/haku/?query=emmi+kurtti,+8,+kokkola





Päin mäntyä!

Jouluaattona

Pukki sanoi että onpas hieno joulukuusi (joka olikin mänty). Meitä hihitytti.

kylä. Siellä asuu kettuja ja susia. Kerran Kesse-kettu päättää lähteä joulukirkkoon. Aamulla kun hän herää, on jo myöhä. Kessellä on kiire.Hän nousee sängystä ja menee aamupalalle. Sitten Kesse lähtee.Yöllä on satanut lunta. Kesse ei huomaa, että hänellä on vielä yövaatteet päällä. Kun Kesse istuu penkkiin, kaikki osoittelevat häntä.– Miksi ne minua osoittelevat? Kesse ihmettelee. Sitten Kesse huomaa syyn.Hän lähtee juoksemaan pois kirkosta, mutta kompastuu, housut tippuvat alas ja kaikki nauravat makeasti. Kesse juoksee kotiin ja lähtee kuusen hakuun.Siellä hän tapaa Sussu-suden. He eivät löydä kuusta ja päättävät mennä tekemään riisipuuroa.– Kumpihan saa mantelin? Sussu kysyy.– Minä sain jo! Kesse hihkaisee.– Miten niin? Enhän minä ole edes keittänyt vielä puuroa, Sussu ihmettelee.– Otin suoraan pussista, Kesse nauraa.Kessen pikkuveli Kalle odotti kovasti joulupukin tuloa. Joulupukki vain ei tullut. Viikon päästä Kalle lähti tapaamaan Joulupukkia ja siellä selvisi syy miksi Joulupukki ei ollut tullut.Joulupukki oli unohtanut tulla.Kun Joulupukki sitten tuli, tosin myöhässä, oli Kalle onnellinen. Vihdoinkin joulu!isä meni meidän metsään hakemaan joulukuusta.Kotona huomattiin että kuusi onkin mänty.Me oltiin koko perhe kauhuissaan.Mutta päätettiin pitää mänty ja toivottiin että joulupukki ei huomaa erehdystä.Tuli ilta ja ja pukki koputti ovelle.Joulupukilla oli iso säkki paketteja minulle ja siskolle.Äiti ja isä sai yhden paketin.Pukki sanoi että onpas hieno joulukuusi (joka olikin mänty).Meitä hihitytti ja nauratti kun pukki ei huomannut erehdystä.Ensi jouluna isälle pitää antaa otsalamppu mukaan kun menee joulukuusimetsään.