Perhe

Joulutarinakalenterin luukku 18: Linnanmäen Pukki ja kiire Kaustiselle

Olipa kerran

Onneksi tontut

Eihän siinä ole edes renkaita, lainatkaa minulta kattiloita.

Kun Kaustisella

joulupukki, joka asui Linnanmäellä. Hänen lempilaitteensa oli kieputin.Kun joulu tuli, hänen rekensä oli rikki. Pukki ei päässyt jakamaan lahjoja. Mutta onneksi Linnanmäellä oli ylimääräisiä vuoristoradanvaunuja, joilla pukki pääsi jakamaan lahjoja. Mutta Petteri karkasi jonnekin. Pukki löysi Petterin Särkänniemen possujunasta.– Tulepas Petteri tänne sieltä, sanoi Pukki. Ja Petteri tuli Pukin luo ja he lähtivät jakamaan lahjoja. Mutta kärry ei liikkunutkaan, koska siinä ei ollut renkaita. Pukki haki hampurilaiset renkaiksi.Tai oikeastaan pukki söi ne. Muori tuli katsomaan pukin touhuja ja sanoi:– Eihän siinä ole edes renkaita, lainatkaa minulta kattiloita.Sitten Pukki rupesi kiinnittämään kattiloita ja se toimi. Pukki pääsi vihdoin lähtemään. Mutta kerkeääkö pukki jakamaan lahjoja?olivat asentaneet vaunuun turbovivun. Ja sen avulla pukki kerkesi jakamaan lahjoja moneen maahan.Mutta Petteri väsähti ja pukki joutui pysähtymään Hesburgeriin syömään. Pukki otti kerrosaterian ja Petteri kerroshampurilaisen salaatilla. Ja juomaksi Pukki otti Coca-Cola-pullon ja Petteri otti mansikkapirtelön.Pukille ja Petterille tuli kiire jakaa lahjoja Kaustiselle. Onneksi hän kerkesi ennen yötä. Mutta lahjat jäivät Hesburgeriin.Niinpä Petteri lähti hakemaan lahjoja ja Pukki jäi odottamaan Kaustiselle. Kun Petteri oli hakenut lahjat niin he lähtivät jakamaan niitä.oli jaettu lahjat, niin ne loppuivat. Tonttujen oli haettava lisää lahjoja huvipuistosta.Samalla muori lähti hakemaan ruokaa pukille ja Petterille että he jaksavat jakaa lahjat. Mutta kun Pukki pysähtyi syömään niin heidän rekensä juuttui kiinni lumeen.Ja kun Pukki oli saanut reen irti niin siitä lähti yksi kattilarengas irti. Muori soitti korjaajan paikalle ja se laittoi rekeen oikeat renkaat.Sitten muori toi lahjat jotka olivat jääneet Linnanmäelle ja muori toi myös oikean reen pukille.Näin he pääsivät jatkamaan matkaa Kokkolaan. Ja onneksi kaikki lapset saivat mitä tahtoivat, ja vähän muutakin.