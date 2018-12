Opettaja ihmettelee kärkkäin sanoin lahjakortit kieltävää sääntöä Espoossa – näitä lahjoja opettajat oikeasti toivovat

Perhe

Moni lapsi ojentaa koulun joulujuhlassa opettajalle lahjan. Osa perheistä paketoi opettajalle arvokkaamman lahjan – osa taas muistaa kortilla.Suosittu perinne on puhuttanut vanhempia jo vuosia.Nyt lahjojen ostamiseen ollaan osittain puututtu tarkemmin. Ilta-Sanomat kertoi tiistaina Espoon kieltävän opettajien muistamisen lahjakorteilla. Kaupunki on ohjeistanut asiasta rehtoreita.Useilla vanhemmilla on ollut tapana muistaa opettajaa lahjakortilla, johon kukin perhe on osallistunut muutamalla eurolla. Haluavatko opettajat kuitenkaan lahjaksi lahjakortteja?Pääkaupunkiseudulla työskentelevä opettaja kertoo saaneensa aikaisemmin oppilailta ja vanhemmilta lahjaksi muun muassa kukkia, suklaata ja kortteja.– Viinipullo ja lahjakortti ovat ihan ok lahjoina nekin. Ehkä itse arvostan enemmän lapsen itsensä tekemiä lahjoja, joilla hän haluaa kiittää vuodesta tai lukukaudesta.Opettajan mukaan lahja voi olla myös aineeton, kuten yksikertaisesti kiitos vanhemmilta.Opettaja ei osaa arvioida, millainen lahja olisi niin sanotusti epätoivottu, sillä jokainen niistä on haluttu antaa kiitoksena. Hän kuitenkin toteaa, että usean kymmenen euron lahja on hänen mielestään kenties jopa liian kallis.– Lahjakortit eivät ole sellaisia, joita pelkästään toivoisin, hän pohtii.Myös toisen pääkaupunkiseudulla työskentelevän opettajan mukaan kaunis kiitos lämmittää lahjakortteja tai suklaata enemmän. Toki hän on myös niistä kiitollinen.– Itse ilahdun paljon oppilaiden itse tekemistä korteista. Sellaisista, jotka ovat oppilaan itsensä näköisiä ja joissa on jotakin minuun liittyvää. Niistä näkee, että oppilas on nähnyt vaivaa kortissa olevan ajatuksen eteen. Ne eivät siis ole ”hienoja” siinä merkityksessä, miten usein hieno ajatellaan, vaan siksi, että ne on oppilaiden sydämestä tekemiä.Opettaja toivoo, että lapset käyttäisivät enemmin rahansa omien perheenjäsenten lahjoihin. Tai jopa itselleen.– Joskus olen myös saanut nimissäni tehdyn lahjoituksen hyväntekeväisyyteen. Sekin tuntui tosi kivalta.Erään IS:n haastatteleman miesopettajan kanta on erittäin selvä.– Minun kantani on, että opettaja on lahjansa ansainnut! Aivan hölmöä tuo espoolaisten kouhkaaminen.Opettaja ihmettelee rajoituksia lahjojen suhteen kärkkäästi.– On järjetöntä viedä lahjan antamisen ilo niiltä, jotka haluavat muistaa lapselleen tärkeää ihmistä.Lahjakortit ovat tulleet tutuksi opettajalle itselleen.– Minun luokkani on antanut viime vuodet lahjana erilaisia lahjakortteja, koska olen kertonut, etten halua suklaata tai kukkia.– Konjakkiputeli ja pari viinipulloa tulee myös aina ja se on perin mukavaa se.Espoolainen ala-asteen opettaja kertoo, että perinteisiä lahjoja ovat viinipullot, muumimukit ja kipot.– Kerran sain tekonenän, johon voin laittaa silmälasit, opettaja muistelee hauskaa lahjaa.Opettaja on tietoinen Espoon uudesta säännöstä.– Emmehän me oikeasti toivo mitään. Jos vanhemmat kuitenkin haluavat laittaa yhteislahjaan kaksi euroa ja ostaa jotain, ja arvo ylittää kaupungin linjan, niin se tuntuu tavallaan vähän ihmeelliseltä.– Jos joku haluaa muistaa, niin miksi ei saisi muistaa? opettaja jatkaa.Opettaja kertoo kuitenkin ymmärtävänsä lahjoihin käytettävien summien rajoitukset.– Olisi hyvä, että ne olisivat selkeitä, ja kaikille vanhemmille kerrottaisiin, että opettaja ei saa ottaa tätä kalliimpia lahjoja vastaan.Opettaja sanoo ottaneensa aikaisempina vuosina vastaan lahjakortteja. Kiellon myötä hän ei enää aio ottaa niitä vastaan.Opettaja haluaa ottaa asiaan kantaa myös vanhempana.– Hankin aikoinaan omien lasteni opettajille lahjoja. Minusta tuntui ihanalta muistaa heitä ja antaa kiitosta. Toisaalta ymmärrän sen, että ollaan tarkkoja.