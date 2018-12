Perhe

Joulutarinakalenterin luukku 13: Yllättävät auttajat

Kerronpa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Otin jalat

– Milja, olet





teille nyt tarinan viime joulustani. Siitä, kun jouduin vahingossa pienelle seikkailulle. Kaikki alkoi siitä, kun leikin kaverini Miljan kanssa ulkona. Me heittelimme lumipalloja. Mutta kun heitin yhden lumipallon kohti Miljaa, se tippui maahan ja sen sisältä tuli sininen säde kohti taivasta.– Hauska yllätyspallo, Milja sanoi ja nauroi.– En minä tehnyt tuota. En tiedä mikä se on, sanoin miettivänä.Menin lähemmäs palloa ja kosketin sitä. Milja juoksi perääni. Olimme yhtäkkiä jossain, mutta en tiennyt missä. Nousimme maasta, lattialta. Olimme jonkun kotona!– Meidän pitää lähteä täältä ennen, kun talon omistaja tulee! Huusin Miljalle. – Milja? Kysyin.Milja ei ollut siellä . Samaan aikaan joku tuli ovesta.– Varas! nainen huusi.– Ottakaa se kiinni, koirat!alle ja juoksin niin pitkälle kuin pystyin. Niin pitkälle, etten nähnyt koiria tai taloa. Tämä oli syytäni. Olin jossain ilman ketään ja lähetin Miljankin pois. Itkin kunnes kuulin askeleita. Olin valmis juoksemaan pakoon, mutta se ei ollut sama nainen.– Oi, voi lapsukainen. Mitä sinä täällä yksin teet? kiltti ääni kysyi.– Meitä ei tarvitse pelätä, toinen ääni sanoi.– Joulupukki? Joulumuori? Kysyin.– Me tässä. Kerro vaan, mikä hätänä, muori sanoi.– Jouduin tänne tuon lumipallon takia, sanoin varovasti sillä luulin, että he nauraisivat.– Ei voi olla todellista! Pyysin ylitonttua sammuttamaan nuo lumipalloportaalit, joulupukki sanoi.– Nyt ne pikkutontut ovat taas leikkineet ylitontun koneilla.He lähtivät kävelemään kohti isoa taloa ja seurasin heitä. Mihin menemme? kysyin. Muori ojensi minulle lumipallon ja sanoi: Pääset tämän avulla kotiin.Sitten hän painoi nappia, joka oli lumipallon keskellä. Yritin estellä. Tuntui kummalliselta ja yhtäkkiä huomasin, että leijun. Lensin kohti taivasta kovaa vauhtia. Nukahdin. Olin taas pihalla Miljan kanssa.elossa, sanoin iloisen huolestuneena.– Mihin minä tästä olisin kuollut, Milja nauroi.– No se lumipallo, ja se portaali, ja joulupukki, ja nainen ja kaikki sininen, kerroin.– Olet tainnut mennä sekaisin nyt ihan kokonaan, Milja sanoi. – Mennään juomaan kaakaota sisälle.Kävelimme sisälle.– Kulta olet saanut kirjeen, äiti sanoi. Hän antoi sen minulle ja tiesin heti keneltä se on. Hymyilin.Menin huoneeseeni ja kirjoitin kirjeen Korvatunturille.Siinä luki: Kiitos että autoitte minut kotiin. Terveiset myös ylitontulle ja pikkutontuille. Iloista joulua! T: Emma.Jouluaattoiltana sain kummallisen lahjan. Avasin sen. Siellä oli nalle. Mukana tuli pallo ja kortti, jossa luki: Kiitos vierailustasi! Ensi jouluna pääset taas luoksemme Korvatunturille. Hyvää joulua toivottaa: Joulupukki ja Joulumuori!Hymyilin. Hyvää joulua!