Joulutarinakalenterin luukku 15: Mihin kalkkuna katosi?

Olipa kerran

Niinpä ystävykset

Larry ja Snow





kolme ystävystä nimeltään, Larry, Possu-Pontevainen ja Snow. He asuivat yhdessä, hienossa tiilitalossa. Larry oli piparkakku-ukko, jolla oli oikein komea tonttulakki päässään. Possu-Pontevainen oli possu, joka söi lähes kaiken ruuan jääkaapista. Snow oli lumipallo, joka palvoi joulua.Oli kaunis ja luminen päivä. Larry laski, montako päivää jouluun on. Possu-Pontevainen ja Snow kokosivat tuhatpalaista palapeliä, josta oli tarkoitus tulla joulupukki.– Tänään on 21.12. Eli enää kolme päivää jouluaattoon! riemuitsi Larry.Kukaan ei sanonut mitään viiteen minuuttiin kunnes Snow avasi suunsa.– Kuinka kauan laskit oikein tuota?– Noin 20 minuuttia. vastasi Larry. Kaikki jatkoivat iloisesti puuhiaan.Illemmalla Snow, Larry ja Possu-Pontevainen istuivat takan ääressä juomassa glögiä.– Pitäisikö käydä ostamassa jouluruokaa? Etenkin kalkkunaa, koska se loppuu nopeasti kaupoista, totesi Possu-Pontevainen.marssivat kauppaan. He ostivat kaupasta kalkkunaa, luumuhilloa, voitaikinaa, sinihomejuustoa, pipareita ja joululaatikkotarvikkeita. Kun he pääsivät kaupasta, ystävykset laittoivat ruuat jääkaappiin ja sen jälkeen he menivät nukkumaan.Aamulla Snow ja Larry kurkistivat jääkaappiin ja huusivat yhteen ääneen.– Kalkkuna on kadonnut. Larry ja Snow menivät herättämän possua, mutta hän oli kadonnut!– Hienoa! Ensin kalkkuna häviää ja sitten vielä Pontevainenkin! valitti Snow.Larry yritti rauhoitella tilannetta. Snow ja Larry sopivat, että ensin he etsivät kalkkunan, sitten Pontevaisen. He kävivät monessa eri kylänsä kaupassa, mutta eivät löytäneet kalkkunaa. He tajusivat, että Pontevaisen etsiminen on paljon tärkeämpää.etsivät joka ikisestä talosta, kujasta, kolosta, mäestä, metsästä ja jopa roskiksesta, mutta he eivät löytäneet Pontevaista. Oli myöhä ilta, Snow ja Larry olivat uupuneita eivätkä he löytäneet etsimäänsä. He luovuttivat ja lähtivät kotiin.Snow ja Larry huomasivat, että heidän talossa oli valot päällä, vaikka he laittoivat valot kiinni lähtiessään. Larry avasi oven hiljaiseksi. Snow huomasi Pontevaisen istumassa nojatuolissa kalkkuna sylissään.– Pontevainen! Snow ja Larry huusivat ja hyppäsivät possun syliin.– Minä söin kalkkunan, joten menin ostamaan uuden kalkkunan toisesta kylästä., myönsi Possu-Pontevainen ja puristi Snow’n ja Larryn tiukemmin syliinsä.Niinpä ystävykset viettivät joulun onnellisesti.