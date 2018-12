Perhe

Kodittoman tontun ilo

Tämä tarina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ja sitten

kertoo ihan tavallisesta perheestä, jossa on äiti ja lapset Hanna ja Lotta ja heillä oli koira, jonka nimi on Tessu. Hanna on 8-vuotias, Lotta on 5-vuotias.Olipa kerran ihan tavallinen lauantai ilta oli pari viikkoa jouluun ja Hanna ja Lotta ovat tosi innokkaita. Paitsi eräänä päivänä, kun he olivat tavalliseen tapaansa menossa puistoon kahdestaan, niin Lotta huomasi yhtäkkiä jonkun liikkuvan puskassa.– Hanna, minä näin tuolla jotain, kuiskasi Lotta Hannalle.– Mennään katsomaan, Hanna kuiskasi takaisin.– Se voi olla vaikka tonttu, Lotta hihkaisi.– Niin voi, Hanna tokaisi.Ja niin tytöt lähtivät etsimään, jo minuutin etsinnän jälkeen Lotta löysi pienen pienen kääpiön, jolla oli tontun vaatteet päällä.– Tonttu! Ihka oikea tonttu! Huusi Lotta– Ei ei ! älä huuda paljastat minut, tonttu kuiskasi.– Ja kuka oikein olet? tonttu kysyi hiljaa ja siinä samassa Hanna tuli paikalle– Minä olen Lotta ja tässä on siskoni Hanna, Lotta esittäytyi ystävällisesti.– Mutta kuka sinä olet? Lotta kysyi.– Minä olen Annu ja olen tonttu, mutta lupaattehan ettette kerro minusta kenellekään, vaati Annu.– Me lupaamme ettemme kerro sitä kenellekään, edes Tessulle, tytöt lupasivat.– Onko sinulla kotia? kysyi Lotta.– Ei ole, mutta kuka on Tessu? kysyi Annu.– Tessu on meidän haski eli koira. Lotta selitti.– Onko se iso, Annu tiedusteli.– Ei, mutta haluatko yöpyä meillä? Meillä on nukkekoti, voisit nukkua siellä, Lotta sanoi.– Okei, sopii, Annu sanoi.Annu, Lotta ja Hanna lähtivät kotiin päin, jossa äiti ja Tessu olivat jo odottamassa.Mutta yhtäkkiä alkoi satamaan kaatamalla ja Annu, Hanna ja Lotta menivät lähellä sijaitsevaan luolaan sateen suojaan. Samaan aikaan äiti alkoi jo huolestumaan missä tytöt viipyivät ja päätti lähteä Tessun kanssa heitä vastaan.Ukkosen jyrähtäessä Annu, Lotta ja Hanna päättivät lähteä juoksemaan kotia kohti. Mutta Lotta kompastui juureen ja kaatui isoon lätäkköön. Lottaa alkoi naurattamaan. He jatkoivat matkaansa, vaikka Lotan vaatteet olivat läpimärät.Matkalla he törmäsivät äitiin ja Tessuun. Hanna viittoi Annulle, että tämä tulisi hänen taakseen piiloon. Annu toivoi ettei äiti saisi tietää hänestä, mutta toiveesta huolimatta äiti huomasi Annun.– Mikä sinun nimesi on? Äiti kysyi.– En tiedä saanko kertoa nimeäni, Annu empi.– Mutta minun nimeni on Annu ja olen tonttu, hän jatkoi.– Haluatko asua meillä? Äiti kysyi.– Kyllä voisin, Annu vastasi.Sitten he menivät yhdessä kotiin ja juhlistivat joulua glögillä ja pipareilla.