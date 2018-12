Perhe

Äitiä odotti vessassa eriskummallinen näky – pojalla oli heti selitys valmiina

Lisää lasten hauskoja sutkautuksia yllä olevalla videolla.

aamuna oli kiire. Minun piti ehtiä junalle, mutta ennen sitä viedä 3-vuotias poikani hoitoon. Autosta poistuttiin ja tokaisin pojalle: ’Tule nyt, juokse juokse.’ Poika pysähtyi ja sanoi: ’En voi.’ Kysyin miksi. Johon poikani vastasi: ’Koska mun jalat kuluu.’”Kiirepäätti vihdoin kertoa Oskarille, 3, perheeseen tulevasta vauvasta, samalla antaen pojalle neuvolasta saamansa ultra-kuvan. ’Kuulehan Oskari, meille on tulossa tällainen. Mikähän se mahtaa olla?’ Poika pyöritteli hetken kuvaa käsissään ja tokaisi: ’Apina.’”Antti, 3, kuunteli stetoskoopilla raskaana olevan äidin vatsasta sydänääniä. ’Mitä se pikkuveli siellä juttelee sinulle’ kysyi äiti. ’Se sano, että sillä ei oo mittää tavaroita siellä.’”Anttilapsi kuvaili innokkaasti kokemustaan kirkossa. Isä tiedusteli lapselta, että mitä siellä kirkossa laulettiin. Lapsi vastasi: ’Halloo Juuliaa.’ Kirkossa oli laulettu Halleluja.’”Kirkkopuhelin5-vuotias poika sanoi: ’Mun pippeli on kasvanu kun olen syöny niin paljon ketsuppia.’”Hopjo ottaa löylyveden ja käydä pesulla, ennen kuin tajusin, että saunan kiuas ei ollut syttynytkään. Pihisten ja puhisten palasin olohuoneeseen kiukkuamaan 5-vuotiaalle tyttärelle. Vastakommenttina oli: ’Sinähän käskit käydä katsomassa, onko syttynyt ja minä kävin. Ei ollut.’”mummukkateen pastan itse. Mutta kyllä kotona on aina joku nuudelipakkaus ’siltä varalta’. Pieni poikani innoissaan, joulun jälkeen, kun kassahihnalla näki siihen laittamani, meille aika harvinaisen spagettipussin: ’Tehdäänkö me taas niitä himmeleitä?’”Olkia vai spagettia?3-vuotias poika meni äidin kanssa suihkuun. Yhtäkkiä poika sanoi äidille, että ’sun peppu on mennyt rikki’. No äiti kertoi tämän asian minulle, niin kysyin sitten pojalta, mitä asialle pitää tehdä, jos äidin peppu on rikki. Poika totesi: ’Isi ottaa teippiä ja korjaa sillä.’ Et silleen.”Marrasoli tuolloin 5-vuotias. Hän oli vessassa ja huusi, että saa tulla pyyhkimään. Menin auttamaan ja huomasin silloin, että vessan pytyssä oli styroksin palasia. Kysyin miksi niitä on siellä. Poikani vastasi, että halusi nähdä kun kakka kelluu.”tutkijapoikatyttäreni painautui kylkeeni ja halasin tyttöä. Tyttö oli hetken hiljaa ja sanoi: ’Kiitos, kun synnytit mut.’ Olin hämmästynyt kommentista. Hetken päästä tyttö jatkoi: ’En olis yhtään tykännyt, jos naapurin äiti ois synnyttänyt mut.’ Naapurin äiti oli kovaääninen ja komenteli lapsiaan pihalla päivittäin. Mietin mielessäni, että 5 lasta täytyi tehdä, että saa kiitoksen siitä.”Viiden lapsen äiti