Joulutarinakalenterin luukku 16: Sumuinen joulu

Olipa

Eräänä

Ja heti Torvelo

kerran joulupukin kylä ja kuusi tonttua ja joulupukki ja muori.Ensimmäinen tonttu oli nimeltään Torvelo, joka osasi kutsua kaikki eläimet koolle ja oli porojen hoitaja. Toisen nimi oli Veera K. ja se osasi tehdä kaikenlaista tavaraa, vaikka pleikkarin, vaikka hän oli 18 vuotta.Kolmannen nimi oli Veera L. Hän oli mukava, koska hän kertoi vitsejä, jotka oli niin hauskoja että kaikki muut tontut nauroivat vatsa kippurassa ja hän osasi juosta kepardiakin nopeammin.Neljäs oli nimeltään Nikolas. Hän osasi piiloutua parhaiten. Ne kerran olivat piilosta ja Nikolas meni niin hyvään piiloon, että hän tuli vasta huomenna piilosta.Viides tonttu oli nimeltään Lauri. Hän oli aika laiska. Hän söi karkkia Anitan karkkitehtaalta ja kerran hän varasti kaikki suklaat ja karkit, mutta hän on kaikista nopein heräämään.Kuudennen tontun nimi oli Anita ja hän oli karkintekijä ja hän oli jo kahdeksalta tekemässä karkkia ja hän oli aivan hyvä kaikessa. Joulupukki oli ihan tavallinen joulupukki.aamuna Lauri heräsi puoli kahdeksalta tavalliseen tapaansa ja aikoi varastaa Anitan karkkitehtaasta karkkia, mutta hän jäi tällä kertaa kiinni, koska Anita oli herännyt seitsemältä ja hän antoi Laurille suklaalevyn, ja sitten Lauri lähti kotiin päin kävelemään.Mutta kun hän avasi oven hän näki, että koko piha oli ihan sumuinen, että hänkään ei nähnyt mitään ja hän vain käveli seiniin.Kun hän pääsi joulupukin pajalle, joulupukki oli syömässä aamupalaa. Ja vihdoin joulupukki sanoi: – Mitä asiaa?Hetken päästä Lauri sanoi:– Ulkona on niin sumuista, että siellä ei näe minne kävelee ja minäkin törmäilin seiniin.Joulupukki kauhistui.– Onko oikeasti?Joulupukki nousi tuoliltaan ja meni oven luokse ja kun hän näki sumun hän kauhistui. Hän meni parvekkeelle ja töräytti hätätorveen.Minuutin päästä kaikki tontut olivat joulupukin talossa. Sitten joulupukki sanoi:– Ulkona on ihan kauhea sumu. Kuka osaa viheltää kaikki eläimet?vastasi ja vihelsi kaikki eläimet koolle ja sanoi eläinten kielellä jotain. Kohta porot tulivat tallista imurit kädessä ja imuroivat kaikki sumut pois koko kylästä.Samalla kaikki näkivät katolla tonttuasuisen noidan, joka oli taikonut sumun. Veera L. oli vikkelä ja kiipesi katolle ja otti noidalta taikasauvan ja hyppäsi katolta. Koko konkkaronkka taputti, kun Veera L. teki triplapäkkärin seisaalteen.Joulupukki oli saanut nuhan, mutta ei siinä mitään hätää ollut, koska Veera L. oli saanut noidan taikasauvan ja taikoi nuhan pois joulupukilta.