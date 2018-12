Perhe

Joulutarinakalenterin luukku 14: Ihan paha puuro! & Ei pukki kesällä tullut

Äiti mietti,

Tuli jouluaatto.

Ei pukki kesällä tullut

Olipa kerran

mitä pitäisi ostaa. Silliä, pipoja, porkkanalaatikkoa, lanttulaatikkoa ja mandariinia.Mitä muuta? Itselleni jotain ja lapsille lahjat.Hän ei kuitenkaan muistanut ostaa kaikkea jouluksi. Hän osti suolaa, vaikka olisi pitänyt ostaa sokeria.Jouluna hän sanoi lapsille:– Menkää ulos leikkimään lumisotaa.Äiti alkoi tekemään puuroa. Hän sekoitti vahingossa suolan ja sokerin. Hän laittoi paljon suolaa.Lapset tulivat ulkoa. He sanoivat, että lunta ei ole.He näkivät puuron pöydässä ja alkoivat syömään. Kuului valitusta:– Äiti, tämä puuro on pahaa.Äiti tuli pöytään:– Totta, tämä on liian suolaista.– Koristellaanko joulukuusi? Minä menen hakemaan koristeet, äiti kysyi.Niitä ei löytynytkään.– No, tehdään vaikka pipareita, hän sanoi.Ei hänellä ollut niihin tarvittavia aineksiakaan.Äiti muisteli, että enhän minä muistanut lähettää joulupukille lasten kirjeitä.Kaikki lapset miettivät, eikö joulupukki tulekaan. Tämä on surkea joulu.Yhtäkkiä kuului tiukujen ääntä ja sitten joku koputti oveen.He avasivat oven ja näkivät joulupukin.Joulupukki toivotti hyvää joulua ja jakoi lahjat. Lapset menivät katsomaan eteisen ikkunasta, kun pukki lähti. He näkivät, että ulkona satoi lunta.Sisältä tuli puuron ja piparin tuoksua. Olohuoneessa oli koristeltu kuusi. Pukin apulaiset olivat ne varmaan taikoneet.Illalla oli aika käydä nukkumaan.– Tästä tuli sittenkin kiva joulu, lapset sanoivat ja nukahtivat.lapsi ,jonka nimi oli Iida. Iida luuli, että on jouluaatto vaikka olikin juhannus. Iida odotti joulupukkia koko päivän. Vasta huomenna hän tajusi että on keskikesä.Iida odotti koko syksyn jouluaattoa. Iidan äiti sanoi hänelle, että mene ulos niin aika kuluu nopeammin. Iida ei halunnut mennä ulos, koska huomenna oli jo jouluaatto ja oli ilta. Iida meni nukkumaan.Nyt oli jo aamu. Iida meni herättämään äidin. Äiti sanoi, että kello oli viisi yöllä ja äiti käski Iidan mennä nukkumaan. Iida meni salaa joulukuusen luokse. Iidan oli pakko mennä avaamaan pari joululahjaa.Sitten Iida juoksi sänkyyn ennen kuin äiti tulisi. Iida tajusi, että äiti voi huomata että pari lahjaa on avattu. Iida kävi viemässä paperit roskiin.Sitten äiti tuli herättämään Iidan. Kun he menivät avaamaan lahjoja, äiti kysyi Iidalta, miksi täällä on vain kaksi lahjaa kun niitä oli viisi. Iida sanoi: Hups! Minä taisin avata niistä kolme jo aamulla.