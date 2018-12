Perhe

Joulutarinakalenterin luukku 7: Kun tonttu salaoven hukkasi

oli aatonaatto. Kun heräsin, hihkuin innosta ja menin avaamaan joulukalenterin. Siellä oli iso pala suklaata.Tiesin että huomenna on jouluaatto, joten yritin tehdä jotain, vaikka aika menee yhtä nopeaan kuin ennenkin.Menin minun pikkuveljeni kanssa luistelemaan. Luistelimme noin kaksi tuntia, kunnes pikkuveli sanoi, että sillä on kylmä ja se haluaa lähteä kotiin.Lähdettiin kotiin ja käytiin matkan varrella kaupassa ostamassa karkkia.Oli jo ilta, kello oli seitsemän ja päätin mennä pelaamaan tietokoneella. Pelasin kymmeneen asti kunnes menin nukkumaan.Pikkuveli tuli herättämään minut yöllä.– Joulukuusen luota kuuluu rapinaa.katsomaan sitä hänen kanssaan, koska hän ei olisi muuten mennyt nukkumaan. Hiivimme joulukuusen luo ja huomasimme pienen punaisiin vaatteisiin pukeutuneen henkilön.Tajusimme heti, että se oli tonttu. Tonttu meni joulukuusen taakse, minä ja minun pikkuveljeni hiivimme katsomaan joulukuusen taakse. Näimme pienenpienen oven.Aukaisimme oven varovasti, ja se imaisi meidät sisään. Huomasimme, että olimme joutuneet Korvatunturille.istui tuolissa ja Joulumuori hämmensi puuroa. Joulupukki huomasi meidät ja kysyi:– Mitä ihmettä te täällä teette?– Meidän joulukuusen takana oli pienenpieni ovi ja se imaisi meidät tänne kun aukaisimme sen, vastasin.– Tepsu! Kävitkö näiden lasten talossa, Joulupukki kysyi.– Ky-ky-kyllä, kävin vain nopeaan siellä, Tepsu sanoi.– Miksi jätit sinne meidän salaoven? Joulupukki ihmetteli.– Anteeksi, Joulupukki, en huomannut, Tepsu mumisi.– Voin kyllä viedä teidät takaisin porolla. Tulkaa kyytiin! sanoi Tepsu.lennätti meidät takaisin kotiin. Olimme kotona, ja pikkuveljeni halusi vielä katsoa joulukuusen taakse.Hän kumartui eikä nähnyt ovea. Mutta kun hän nousi, niin hän kaatoi koko joulukuusen.Vanhemmat ryntäsivät ja ihmettelivät, mitä teemme.Kerroimme kaiken, mutta uskonpa, että he eivät usko.