Perhe

Joulutarinakalenterin luukku 5: Voiko Joulupukki olla lyhytpartainen?

Korvatunturilla,

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Joulupukki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Joulupukki

Kaikki

Joulupukin Pajakylässä, kävi kova kuhina. Lahjat piti paketoida loppuun, kakut ja piparit piti koristella ja paikat siivota joulukuntoon.Viimein, 22. päivä joulukuuta oli kaikki valmista. Kaikki menivät väsyneinä mutta tyytyväisinä nukkumaan.Aamulla herätessään Joulupukki luuli näkevänsä unta, sillä hänen parrastaan oli jäljellä vain muutama sentti. Eikä mistään kuulunut tavanomaista laulua, kinastelua ja huutoa.Joulupukki nousi vuoteesta ja mietti, mitä oli tapahtunut.Hän käveli vaatekaapille ja avasi oven. Mutta kaikki takit, lakit, housut, saappaat ja vyöt olivat poissa ja tilalla oli pieniä tontun vaatteita.luuli, että tämän pahemmaksi ei voisi enää mennä, kun Joulumuori juoksi sisään ja sanoi itku kurkussa:– Kaikki piparit ja kakut on varastettu! Ja tontut ovat kadonneet!Joulupukki lisäsi:– Minun vaatteenikin on varastettu. Kaappini on täynnä tontun vaatteita. Tämä on ehkä jonkun tontun pikku pila. Aika huono sellainen.He menivät syömään, kun ulko-ovesta juoksi sisään Säihky-tonttu, joka sanoi:– Tonttu Edison toi meidät kaikki aamulla Lahjaosastolle eikä päästänyt ulos. Hän leikkii nyt Joulupukkia. Minä pääsin ovesta ulos, kun se jäi vahingossa auki.ja Joulumuori lähtivät Säihkyn kanssa Lahjaosastolle.Tonttu Edison istui lahjavuoren päällä, söi pipareita ja komenteli muita tonttuja. Kun hän huomasi tulijat, hän juoksi heidän luokseen ja selitti:– Älkää suuttuko, mutta halusin vain leikkiä Joulupukkia. En ole vahingoittanut ketään. Joulumuori, voit viedä herkut pois. Joulupukki, olen pahoillani että leikkasin partasi.– Tein siitä tekoparran, jota voit käyttää huomenna. Parta kasvaa takaisin parissa kuukaudessa. Saat myös vaatteesi. Ettehän ole vihaisia? Edison kysyi huolestuneena.– En voi suuttua, Joulupukki naurahti.– Nythän on sentään joulu. Ja nyt kaikki syömään!juoksivat iloisina syömään Joulumuorin maukasta riisipuuroa.Kaikki oli valmista jouluun.